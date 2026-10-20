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فلسطين

العدوان على غزة.. قصف ونسف وإطلاق نار متواصل و7 شهداء 
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فلسطين

العدوان على غزة.. قصف ونسف وإطلاق نار متواصل و7 شهداء 

2026-10-20 22:39
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استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفل ورجل وزوجته، وأصيب آخرون، جراء سلسلة اعتداءات جديدة شنتها قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف ضخمة وإطلاق نار مكثف، في سياق الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء الفلسطيني كرم رياض أبو بطيحان، وإصابة آخر بجروح بالغة الخطورة نقل بحالة حرجة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مقبرة بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني آخر، مساء اليوم، وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال استهدف منطقة القصاصيب في جباليا شمال القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد مواطن بقصف الاحتلال في منطقة وادي غزة وسط القطاع.

ووصل جثمان شهيد إلى مستشفى الشفاء، ارتقى جراء قصف من مدفعية الاحتلال في منطقة السموني بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد الطفل مجدي محمد فخري حسن برصاص قوات الاحتلال قرب منتجع «هابي سيتي» جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة النمساوي غرب المدينة، وأصيب طفل آخر في منطقة الإقليمي جنوبها.

واستُشهد المواطن أكرم ياسين وزوجته دينا أبو بكر، جرّاء قصف "إسرائيلي" جوي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

وأصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة النمساوي غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأصيب كذلك طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة الإقليمي جنوب خان يونس.

وفي خان يونس أيضًا، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة قرب شارع العبارة على شارع صلاح الدين شمال شرق المدينة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف ضخمتين شرق المدينة وجنوبها، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق جنوبية، وإطلاق نار مكثف في منطقة المواصي.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية، فيما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها بكثافة في بحر المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025،  عبر القصف وإطلاق النار ونسف المنازل والمنشآت في مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت خروقات الاحتلال عن استشهاد 1522 مواطنًا وإصابة 5421 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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