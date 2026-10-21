إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
10:27 |وكالة فارس: مجلس الاستثمار الأجنبي الإيراني يوافق على 398 طلبًا استثماريًا بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار منذ بداية العام الإيراني الجاري في 21 آذار/مارس الماضي
10:26 |مجموعة "حنظلة" الإلكترونية تنشر مقاطع فيديو وصورًا حصلت عليها من داخل قواعد جيش الاحتلال" الإسرائيلي" خلال الحروب الأخيرة
10:08 |زيني وند: تتواصل المبادلات التجارية مع باكستان في مجال السلع الأساسية والقابلة للتلف دون أي توقف
10:08 |زيني وند: المشاورات بين إيران وباكستان مستمرة بجدية لإزالة العقبات المتبقية وتسهيل انسياب التجارة الحدودية بالكامل
10:07 |زيني وند: تستند استراتيجية البلاد إلى الرد الدفاعي الحازم في مواجهة ظروف الحرب والتهديدات المفروضة
10:07 |زيني وند: وضعنا حزمًا متكاملة من السياسات في المجالات الأمنية وإدارة الأزمات والاقتصاد والسياسة وعمّمناها على المحافظات لضمان عدم اضطراب الحياة اليومية
10:07 |زيني وند: ستواصل إيران جهودها الدبلوماسية النشطة للحيلولة دون فرض حرب جديدة وستدافع عن البلاد بحزم في حال إقدام العدو على أي اعتداء
10:07 |زيني وند: تعود بعض اضطرابات التبادل الحدودي مع باكستان إلى تحديات فنية ومالية وبنيوية لدى الجانب الباكستاني فضلًا عن ضغوط وتدخلات خارجية
10:06 |المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية "زيني وند": إيران تنتهج دبلوماسية نشطة ودفاعًا حازمًا في مواجهة الاعتداءات
08:30 |"نيوزويك": 1% فقط من إعلانات الجمهوريين إشارات إلى ترامب في أكتوبر بعدما بلغت هذه النسبة 47% في مايو
07:56 |القناة 15 العبرية عن "فايننشال تايمز": نتنياهو دفع نحو خطة لشنّ هجوم "إسرائيلي" واسع النطاق على إيران في 10 تشرين الأول شملت أيضًا المنشآت النووية والبنى التحتية لكن الخطوة أُحبطت بسبب معارضة ترامب
07:54 |"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع: التهديدات الصريحة الصادرة عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" بشن هجوم على إيران وفّرت مسوغًا قانونيًا وأخلاقيًا لاتخاذ إيران التدابير الدفاعية اللازمة
07:53 |"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع: إيران تعتبر أن الحديث عن استقلالية هذين الكيانين في الحرب ضدها أشبه بمهزلة مريرة
07:52 |"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع: إيران ترى أن الولايات المتحدة لن تشن هجوماً من دون "إسرائيل" كما أن "إسرائيل" لن تهاجم من دون الولايات المتحدة
07:51 |"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع: في حال أي اعتداء إيران ستضرب بكل شدة المصالح والأهداف المتاحة للمعتدين وداعميهم في المنطقة
07:50 |"برس تي في" عن مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى: إيران تستعد لحرب شاملة ومتعددة المستويات وواسعة النطاق
07:50 |"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع المستوى: إيران اتخذت قرارًا حاسمًا بالرد على أي اعتداء من العدو وأي عمليات قتل واغتيال من دون أي قيود أو ضبط للنفس
05:58 |العقود الآجلة لخام برنت الأميركي ترتفع بـ 1.21 دولار لتصل إلى 110 دولارات للبرميل وسط التوتر في الشرق الاوسط