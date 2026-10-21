كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي لبنان في الانتخابات "الإسرائيلية": حسابات الحرب وتوقيت التصعيد

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
🎧 إستمع للمقال
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-21 05:58
80
10:27 |
وكالة فارس: مجلس الاستثمار الأجنبي الإيراني يوافق على 398 طلبًا استثماريًا بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار منذ بداية العام الإيراني الجاري في 21 آذار/مارس الماضي
10:26 |
مجموعة "حنظلة" الإلكترونية تنشر مقاطع فيديو وصورًا حصلت عليها من داخل قواعد جيش الاحتلال" الإسرائيلي" خلال الحروب الأخيرة
10:09 |
زيني وند: طالبنا بإيفاد وفد رفيع المستوى إلى الدوحة بهدف توضيح مختلف جوانب ملف الطيارين
10:08 |
زيني وند: تتواصل المبادلات التجارية مع باكستان في مجال السلع الأساسية والقابلة للتلف دون أي توقف
10:08 |
زيني وند: المشاورات بين إيران وباكستان مستمرة بجدية لإزالة العقبات المتبقية وتسهيل انسياب التجارة الحدودية بالكامل
10:08 |
زيني وند: وزارة الداخلية ترى أن التوضيحات القطرية بشأن الطيارين غير كافية
10:07 |
زيني وند: تستند استراتيجية البلاد إلى الرد الدفاعي الحازم في مواجهة ظروف الحرب والتهديدات المفروضة
10:07 |
زيني وند: وضعنا حزمًا متكاملة من السياسات في المجالات الأمنية وإدارة الأزمات والاقتصاد والسياسة وعمّمناها على المحافظات لضمان عدم اضطراب الحياة اليومية
10:07 |
زيني وند: ستواصل إيران جهودها الدبلوماسية النشطة للحيلولة دون فرض حرب جديدة وستدافع عن البلاد بحزم في حال إقدام العدو على أي اعتداء
10:07 |
زيني وند: تعود بعض اضطرابات التبادل الحدودي مع باكستان إلى تحديات فنية ومالية وبنيوية لدى الجانب الباكستاني فضلًا عن ضغوط وتدخلات خارجية
10:06 |
 المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية "زيني وند": إيران تنتهج دبلوماسية نشطة ودفاعًا حازمًا في مواجهة الاعتداءات
08:30 |
"نيوزويك": 1% فقط من إعلانات الجمهوريين إشارات إلى ترامب في أكتوبر بعدما بلغت هذه النسبة 47% في مايو
08:28 |
"نيوزويك": الجمهوريون يحذفون اسم ترامب من إعلاناتهم الانتخابية
07:56 |
القناة 15 العبرية عن "فايننشال تايمز": نتنياهو دفع نحو خطة لشنّ هجوم "إسرائيلي" واسع النطاق على إيران في 10 تشرين الأول شملت أيضًا المنشآت النووية والبنى التحتية لكن الخطوة أُحبطت بسبب معارضة ترامب
07:54 |
"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع: التهديدات الصريحة الصادرة عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" بشن هجوم على إيران وفّرت مسوغًا قانونيًا وأخلاقيًا لاتخاذ إيران التدابير الدفاعية اللازمة
07:53 |
"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع: إيران تعتبر أن الحديث عن استقلالية هذين الكيانين في الحرب ضدها أشبه بمهزلة مريرة
07:52 |
"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع: إيران ترى أن الولايات المتحدة لن تشن هجوماً من دون "إسرائيل" كما أن "إسرائيل" لن تهاجم من دون الولايات المتحدة
07:51 |
"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع: في حال أي اعتداء إيران ستضرب بكل شدة المصالح والأهداف المتاحة للمعتدين وداعميهم في المنطقة
07:50 |
"برس تي في" عن مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى: إيران تستعد لحرب شاملة ومتعددة المستويات وواسعة النطاق
07:50 |
"برس تي في" عن مسؤول أمني رفيع المستوى: إيران اتخذت قرارًا حاسمًا بالرد على أي اعتداء من العدو وأي عمليات قتل واغتيال من دون أي قيود أو ضبط للنفس
06:47 |
أسعار الغاز الاوروبي ترتفع 2.6% مع تصاعد الهجمات على السفن حول مضيق هرمز
05:58 |
العقود الآجلة لخام برنت الأميركي ترتفع بـ 1.21 دولار لتصل إلى 110 دولارات للبرميل وسط التوتر في الشرق الاوسط
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
طهران تبلّغ إسلام آباد: المواد النووية المخصّبة ستبقى في إيران
طهران تبلّغ إسلام آباد: المواد النووية المخصّبة ستبقى في إيران
إيران الآن
عراقجي: 3 جولات من المفاوضات انتهت جميعها بالحرب.. الملف النووي مجرد ذريعة
عراقجي: 3 جولات من المفاوضات انتهت جميعها بالحرب.. الملف النووي مجرد ذريعة
إيران منذ 29 دقيقة
الصحف الإيرانية: شريان المنطقة الرقمي يدخل ميدان الحرب
الصحف الإيرانية: شريان المنطقة الرقمي يدخل ميدان الحرب
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
النفط يتخطى من جديد حاجز الـ110 دولارات
النفط يتخطى من جديد حاجز الـ110 دولارات
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
عراقجي: 3 جولات من المفاوضات انتهت جميعها بالحرب.. الملف النووي مجرد ذريعة
عراقجي: 3 جولات من المفاوضات انتهت جميعها بالحرب.. الملف النووي مجرد ذريعة
إيران منذ 29 دقيقة
الصحف الإيرانية: شريان المنطقة الرقمي يدخل ميدان الحرب
الصحف الإيرانية: شريان المنطقة الرقمي يدخل ميدان الحرب
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة