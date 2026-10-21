تخطى سعر نفط برنت، مرة أخرى، حاجز الـ110 دولارات للبرميل في تعاملات السوق العالمية؛ في مؤشر يدل على أن سوق الطاقة لا تزال تحت تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط والتطورات في الشرق الأوسط، وهو ما يفاقم المخاوف بشأن استمرار اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع كلفة الوقود في الاقتصادات الكبرى في العالم.

وفقًا لأحدث بيانات السوق يوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، بلغ سعر نفط برنت 110 دولارات و25 سنتًا للبرميل الواحد، بزيادة نسبتها 1.35 في المئة عن اليوم السابق. وفي تعاملات الثلاثاء، ارتفع سعر برنت إلى نحو 112 دولارًا، لكنه تراجع في نهاية التعاملات.

يأتي ذلك في وقت انخفض فيه النفط أمس، مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، من نحو 112 دولارًا إلى أقل من 106 دولارات. تأتي عودة برنت إلى ما فوق 110 دولارات في ظل تأثير القيود على حركة ناقلات النفط واضطراب مسارات تصدير الطاقة، في منطقة الخليج، لا سيما مضيق هرمز، على توقعات المتعاملين.

لارتفاع أسعار النفط أيضًا تداعيات تتجاوز سوق الطاقة. في الاقتصادات المستوردة للنفط، يمكن لارتفاع أسعار الخام أن يرفع أسعار البنزين والديزل ووقود النقل، وأن يخلق ضغطًا تضخميًا جديدًا برفع كلفة الإنتاج ونقل السلع.

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي؛ لأن ارتفاع أسعار المنتجات النفطية يمكن أن يرفع كلفة المعيشة للأسر ونشاط الشركات الاقتصادية، ويجعل الجهود الرامية إلى كبح التضخم أكثر صعوبة.

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