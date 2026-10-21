ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن واشنطن أوقفت تحركًا "إسرائيليًا" لاستئناف الهجمات على إيران. بحسب تقرير الصحيفة، والذي استند إلى ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة، كان من المقرر تنفيذ الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تكون أكثر كثافة من الهجمات التي نفذت خلال الحرب الأخيرة.

كما أشار أحد المصادر إلى احتمال استئناف الولايات المتحدة وكيان العدو الحرب على إيران، خلال الأسابيع المقبلة، قائلًا إن: "هناك اتفاقًا أو هجومًا".

على الرغم من إيقاف الخطة، ظل الجيش الإسرائيلي في مستوى من التأهب الأقصى لمدة أسابيع، فيما أعلن رئيس أركانه إيال زامير أن مهمة الجيش هي ضمان إجراء الانتخابات الإسرائيلية في موعدها وبأمان، مؤكدًا استمرار اليقظة والاستعداد على الجبهات المختلفة.

خطط أميركية لاستهداف إيران وأنصار الله

في سياق متصل، أشار المحلل العسكري رون بن يشاي، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أفاد بأن وزارة الحرب الأميركية قدمت، خلال الأشهر الأخيرة، خمس خطط لعمليات جوية تستهدف إيران وأنصار الله في اليمن. بحسب التقرير، تضمنت الخطط تصورات لعملية جوية مشتركة مع سلاح الجو "الإسرائيلي" تستمر ثلاثة أيام، وتستهدف منظومات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنشآت الطاقة ومقرات الحرس الثوري الإيراني ومراكز القيادة والسيطرة التابعة له.

كما أشار بن يشاي إلى أن "إسرائيل" كانت على علم بجدية دراسة ترامب لهذه الخطط، والتي ناقشها مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيما تلقى الجيش "الإسرائيلي" تعليمات بالاستعداد لاحتمال استئناف المواجهة مع إيران خلال أيام، وربما ساعات، لكن ترامب قرر في نهاية المطاف عدم المضي في تنفيذ الهجمات.

هذا؛ ولم يرد مكتب نتنياهو على طلبات صحيفة "فايننشال تايمز" للتعليق على التقرير، فيما امتنع الجيش الإسرائيلي أيضا عن التعليق.

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