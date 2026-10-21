أعلن مصدر أمني إيراني رفيع المستوى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدت لخوض حرب شاملة ومتعددة المستويات وواسعة النطاق، محذرًا من أن أي عدوان جديد عليها سيُقابل برد يستهدف مصالح المعتدين وأهدافهم مع داعميهم في المنطقة.

هذا؛ ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، عن المصدر الأمني الرفيع قوله إن طهران اتخذت "قرارًا حاسمًا" بالرد على أي عدوان وأي اعتداءات؛ بما فيها عمليات القتل والاغتيال، من "دون قيود أو ضوابط".

وأكد المصدر أن: "القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لتوجيه ضربات ساحقة، وهي وبكامل قوتها ضد مصالح وأهداف الأطراف المعتدية وداعميها في المنطقة"، مشددًا على أن: "قرار طهران نهائي وأن أي هجوم عسكري جديد سيواجه برد واسع النطاق".

وأشار المسؤول الأمني الرفيع إلى أن إيران لا ترى إمكانًا لشن الولايات المتحدة هجومًا عليها، من دون مشاركة "إسرائيل"، كما استبعد أن تقدم "إسرائيل" على مهاجمة إيران بصورة منفردة، من دون مشاركة واشنطن، واصفًا فكرة تحرك أي من الطرفين بشكل مستقل في حرب ضد إيران بأنها "مهزلة مريرة".

كما رأى المصدر أن : "التهديدات الصريحة الصادرة عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" بشن هجوم جديد على إيران قد وفّرت لطهران مسوغًا قانونيًا وأخلاقيًا؛ لاتخاذ التدابير الدفاعية اللازمة".

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