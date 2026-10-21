حذرت وزارة الصحة، في قطاع غزة، من خطر تعطل المولدات الكهربائية في المستشفيات إثر نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيلها وصيانتها، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد ما تبقى من المولدات العاملة بالتآكل والتهالك الميكانيكي.

هذا؛ وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، إن المولدات الكهربائية تعمل في ظروف هندسية وفنية معقدة، وإن نفاد الزيوت اللازمة لها قد يؤدي إلى تدهور حالها الميكانيكية بصورة متسارعة وصولاً إلى توقفها عن العمل.

وأضافت أن تعطل المولدات سيؤدي إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن أقسام حيوية في المستشفيات؛ ما يهدد استمرارية الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

وأوضحت الوزارة أن احتياجاتها الشهرية من الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية تتجاوز 2500 لتر، مشيرة إلى أن الكميات المحدودة التي توفّر، بصورة إسعافية، لا تتيح ضمان استمرار عمل المولدات لأوقات كافية.

كما لفتت إلى أن ساعات التشغيل الطويلة، في ظل الظروف الراهنة، تزيد من استهلاك الزيوت وترفع الحاجة إلى أعمال الصيانة العاجلة وقطع الغيار اللازمة للحفاظ على المولدات.

إلى ذلك؛ حمّلت وزارة الصحة الجهات المعنية مسؤولياتها الإنسانية، داعية إلى تدخل فوري لضمان إدخال الزيوت وقطع الغيار الضرورية، والحيلولة دون تعطل المولدات الكهربائية واستمرار تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع.

الكلمات المفتاحية