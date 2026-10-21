أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت غرفة العمليات التابعة للعدو السعودي في معسكر بدر، في مدينة عدن، مؤكدة أنها حققت إصابة دقيقة ومباشرة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أن عملية الاستهداف تمت بواسطة صاروخ باليستي. وقال العميد سريع، إن "العملية حققت إصابة مباشرة؛ بفضل الله".

في بيان آخر، أكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية لم تنفذ أي عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي اليوم الأربعاء. وقال: "إن ما يدعيه العدو السعودي من اعتراض طائرات مُسيّرة، في أجواء المدينة المنورة، ادعاء كاذب وبهتان عظيم وكبير بحق شعبنا وقواته المسلحة الشريفة والمجاهدة".

وختم العميد سريع بيانه قائلًا: "إن هذه الادعاءات قد تبين كذبها، ولم تعد تنطلي على أحد من أبناء أمتنا العربية والإسلامية".

الكلمات المفتاحية