كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي اللواء إيزدي: القطع البحرية المعادية ابتعدت عن مضيق هرمز خوفاً من صواريخنا

إيران

حرس الثورة الإسلامية: إيران تحتفظ بأوراق لم تكشف عنها بعد
🎧 إستمع للمقال
إيران

حرس الثورة الإسلامية: إيران تحتفظ بأوراق لم تكشف عنها بعد

2026-10-21 13:13
96

أكد مساعد الشؤون السياسية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد يد الله جواني، أن الولايات المتحدة دخلت الحرب من دون معرفة حقيقية بقدرات إيران، وتكبّد العدو الأميركي الصهيوني هزيمة لم يكن يتصورها، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية لم تستخدم جميع قدراتها، وأنها تحتفظ بأوراق استراتيجية لم تكشف عنها بعد.

وقال العميد جواني، في مقابلة خاصة مع قناة العالم، إن إيران أدّت أداءً ناجحًا خلال مرحلة «الدفاع المقتدر»، وإن الشعب الإيراني توحّد وتماسك ووقف إلى جانب مؤسسات الدولة والنظام السياسي، مؤكدًا أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لتوجيه رد قاصم ومندم على المعتدين، وأن الردود الإيرانية ستكون أشد وأقوى في كل مرحلة من مراحل القتال.

وأضاف أن التحول نحو الاستراتيجية الهجومية واتخاذ إجراءات تعزز القدرة الردعية يهدفان إلى دفع الولايات المتحدة للتخلي نهائيًا عن التفكير في شن أي عدوان على إيران، مشيراً إلى أن القواعد الأميركية في المنطقة دُمّرت، وأن القوات الإيرانية قادرة على استهداف هذه القواعد حتى في المناطق البعيدة.

وشدد العميد جواني على أن القوات المسلحة الإيرانية تنتج أسلحتها وصواريخها ومعداتها الدفاعية محليًا، بما يتيح للبلاد خوض حرب طويلة، مهما بلغ مستواها أو حجمها، مؤكدًا أن إيران باتت في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه خلال سنوات الدفاع المقدس في ثمانينيات القرن الماضي، الذي استمر ثماني سنوات.

ولفت إلى أن إيران واجهت الأميركيين في حروب استمرت 12 يومًا و40 يومًا، وفي معركة مضيق هرمز التي استمرت 17 يومًا، مؤكدًا أن اللجوء إلى القنابل الثقيلة لن يمكّن واشنطن من تحقيق أهدافها، بل سيجعلها تندم على خياراتها العسكرية.

وفي ما يتعلق بالتهديدات التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية، حذّر العميد جواني من أن استهدافها سيقابَل باستهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، مشددًا على أن أي تصعيد ضد إيران ستترتب عليه تداعيات تتجاوز الحسابات الأميركية.

وأكد العميد جواني أن الأميركيين لن يتمكنوا من إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، داعيًا إياهم إلى مغادرة المنطقة، ومشددًا على أن الوجود الأميركي في المنطقة لم يعد له مكان، في ظل المعادلات الجديدة التي فرضتها إيران وقدراتها الدفاعية والهجومية.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
اللواء إيزدي: القطع البحرية المعادية ابتعدت عن مضيق هرمز خوفاً من صواريخنا
اللواء إيزدي: القطع البحرية المعادية ابتعدت عن مضيق هرمز خوفاً من صواريخنا
إيران منذ ساعة
حرس الثورة الإسلامية: إيران تحتفظ بأوراق لم تكشف عنها بعد
حرس الثورة الإسلامية: إيران تحتفظ بأوراق لم تكشف عنها بعد
إيران منذ ساعة
مسؤول أمني إيراني: طهران تستعد لحرب شاملة وواسعة النطاق
مسؤول أمني إيراني: طهران تستعد لحرب شاملة وواسعة النطاق
إيران منذ 4 ساعات
عراقجي: 3 جولات من المفاوضات انتهت جميعها بالحرب.. الملف النووي مجرد ذريعة
عراقجي: 3 جولات من المفاوضات انتهت جميعها بالحرب.. الملف النووي مجرد ذريعة
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
اللواء إيزدي: القطع البحرية المعادية ابتعدت عن مضيق هرمز خوفاً من صواريخنا
اللواء إيزدي: القطع البحرية المعادية ابتعدت عن مضيق هرمز خوفاً من صواريخنا
إيران منذ ساعة
حرس الثورة الإسلامية: إيران تحتفظ بأوراق لم تكشف عنها بعد
حرس الثورة الإسلامية: إيران تحتفظ بأوراق لم تكشف عنها بعد
إيران منذ ساعة
مسؤول أمني إيراني: طهران تستعد لحرب شاملة وواسعة النطاق
مسؤول أمني إيراني: طهران تستعد لحرب شاملة وواسعة النطاق
إيران منذ 4 ساعات
النفط يتخطى من جديد حاجز الـ110 دولارات
النفط يتخطى من جديد حاجز الـ110 دولارات
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة