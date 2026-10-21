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لبنان

الهيئات النسائية في عنقون تفتتح مكتبة السيد الأقدس بأكثر من 700 كتاب
لبنان

الهيئات النسائية في عنقون تفتتح مكتبة السيد الأقدس بأكثر من 700 كتاب

2026-10-21 16:18
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بمناسبة ولادة السيدة زينب (عليها السلام)، وتحت شعار "كزينب رمز الصبر والثبات والوعي في مواجهة المحن"، افتتحت الهيئات النسائية في عنقون مكتبة السيد الأقدس، برعاية المسؤول الثقافي في منطقة جبل عامل الثانية، الشيخ محمد جمعة، وبحضور حشد من العلماء والفعاليات والشخصيات، إلى جانب مسؤولة الهيئات النسائية في قطاع صيدا، الحاجة رئيفة عيسى، وعدد من عوائل الشهداء والأخوات الكريمات.

وتضم المكتبة أكثر من 700 كتاب في المجالات العلمية والدينية والثقافية والاجتماعية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة، ونشر المعرفة، وفتح آفاق جديدة للتعلّم والتفكير أمام الأجيال.

كما تشكّل المكتبة مساحةً لترسيخ الوعي والانتماء، وتعزيز الحوار، وتنمية الفكر النقدي.

ويأتي افتتاحها تأكيدًا أن الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو استثمار في الإنسان ومستقبل المجتمع، وعلامة على التعافي والنهوض وبناء الأمل.

وتخلّل الحفل توجيه الشكر إلى الأخت مها زعرور، صاحبة فكرة المشروع والمساهمة في تنفيذه، تأكيدًا على أهمية المبادرات الثقافية في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله الهيئات النسائية في حزب الله
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