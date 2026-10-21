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إيران

السيد الخامنئي يستقبل قاليباف: لتعزيز قوة إيران وتأكيد دور
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إيران

السيد الخامنئي يستقبل قاليباف: لتعزيز قوة إيران وتأكيد دور "الشورى" في ترسيخ الوحدة 

2026-10-21 20:35
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استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي "تحدث إلى سماحته في مواضيع متعددة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقالت "إرنا": "تمَّ في هذا اللقاء بحث آخر تطوُّرات الحرب العسكرية والاقتصادية والإدراكية التي يشنُّها العدو الأميركي-الصهيوني، والتأكيد على تعزيز مكوّنات قوة البلاد، وعلى الدور المؤثِّر لاعضاء مجلس الشورى الإسلامي (الإيراني) في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية، واستمرار الحضور الواعي والرادع للشعب المبعوث في التجمُّعات الميدانية".

أضافت الوكالة: "تمَّ التأكيد على اهتمام الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي بالتعاون من أجل حلّ مشاكل الناس الاقتصادية والمعيشية، والمضي قُدُمًا في الأمور المتعلِّقة بالشركاء الاستراتيجِيين للبلاد".

كما أشارت إلى أنّ قاليباف "قدّم، خلال اللقاء، تقارير عن أنشطة النواب الإيرانيين منذ بدء الحرب المفروضة الثالثة حتى اليوم، وعن الخطط والبرامج المستقبلية لمجلس الشورى الإسلامي لمعالجة مسائل البلد ومشاكله".

الكلمات المفتاحية
محمد باقر قاليباف إيران السيد مجتبى الخامنئي
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