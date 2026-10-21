كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

عربي ودولي

ممداني: على الاحتلال الإفراج عن أميركيين احتجزهم خلال مشاركتهم فلسطينين قطف الزيتون 
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

ممداني: على الاحتلال الإفراج عن أميركيين احتجزهم خلال مشاركتهم فلسطينين قطف الزيتون 

2026-10-21 21:42
43

طالب رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، بالإفراج الفوري عن سكان من المدينة لا يزالون محتجزين لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، بسبب مشاركتهم فلسطينيين في موسم قطف الزيتون.

وأبدى ممداني "امتنانه" لـ"إطلاق سراح براد لاندر"، مؤكّدًا في المقابل أنّ "سكانًا آخرين من نيويورك ما زالوا رهن الاحتجاز "الإسرائيلي""، مذكّرًا بأنّ "المرشح الديمقراطي براد لاندر، برفقة يهود من سكان نيويورك، شاركوا فلسطينيين في قطف الزيتون"، ومشيرًا إلى أنّ "سلطات الاحتلال احتجزتهم بسبب ذلك".

وشدّد ممداني على أنّ "قطف الزيتون ليس أمرًا غير شرعي، لكن الاحتلال هو غير الشرعي".

كذلك، أكّد ممداني أنّ "حكومة الاحتلال نفسها التي تواصل احتجاز سكان نيويورك ارتكبت إبادة جماعية مروِّعة بحق الفلسطينيين"، مبيّنًا أنّها "قتلت أكثر من 74 ألف شخص خلال السنوات القليلة الماضية".

وقال ممداني: "يجب أنْ ينتهي احتجاز سكان نيويورك، ويجب أنْ ينتهي الاحتلال، ويجب أنْ تنتهي الإبادة الجماعية".

جدير ذكره أنّ ممداني دعا، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2026، إلى "اعتقال نتنياهو في نيويورك"، مؤكّدًا أنّه "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروِّعة للشعب الفلسطيني".

الكلمات المفتاحية
أميركا الاحتلال فلسطين ممداني
إقرأ المزيد
المزيد
ممداني: على الاحتلال الإفراج عن أميركيين احتجزهم خلال مشاركتهم فلسطينين قطف الزيتون 
ممداني: على الاحتلال الإفراج عن أميركيين احتجزهم خلال مشاركتهم فلسطينين قطف الزيتون 
عربي ودولي منذ 18 دقيقة
"نيويورك تايمز": وثائق جديدة تكشف برنامج التعذيب الأميركي بعد 11 أيلول 
عربي ودولي منذ 48 دقيقة
"العفو الدولية" تكشف: جامعات بريطانية نسّقت مع الحكومة لقمع التضامن مع فلسطين
عربي ودولي منذ ساعتين
150 كاتبًا يطالبون الحكومة البريطانية باستئناف مبيعات كاتبة داعمة للفلسطينيين
150 كاتبًا يطالبون الحكومة البريطانية باستئناف مبيعات كاتبة داعمة للفلسطينيين
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ممداني: على الاحتلال الإفراج عن أميركيين احتجزهم خلال مشاركتهم فلسطينين قطف الزيتون 
ممداني: على الاحتلال الإفراج عن أميركيين احتجزهم خلال مشاركتهم فلسطينين قطف الزيتون 
عربي ودولي منذ 18 دقيقة
"نيويورك تايمز": وثائق جديدة تكشف برنامج التعذيب الأميركي بعد 11 أيلول 
عربي ودولي منذ 48 دقيقة
"العفو الدولية" تكشف: جامعات بريطانية نسّقت مع الحكومة لقمع التضامن مع فلسطين
عربي ودولي منذ ساعتين
150 كاتبًا يطالبون الحكومة البريطانية باستئناف مبيعات كاتبة داعمة للفلسطينيين
150 كاتبًا يطالبون الحكومة البريطانية باستئناف مبيعات كاتبة داعمة للفلسطينيين
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة