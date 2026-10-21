طالب رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، بالإفراج الفوري عن سكان من المدينة لا يزالون محتجزين لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، بسبب مشاركتهم فلسطينيين في موسم قطف الزيتون.

وأبدى ممداني "امتنانه" لـ"إطلاق سراح براد لاندر"، مؤكّدًا في المقابل أنّ "سكانًا آخرين من نيويورك ما زالوا رهن الاحتجاز "الإسرائيلي""، مذكّرًا بأنّ "المرشح الديمقراطي براد لاندر، برفقة يهود من سكان نيويورك، شاركوا فلسطينيين في قطف الزيتون"، ومشيرًا إلى أنّ "سلطات الاحتلال احتجزتهم بسبب ذلك".

وشدّد ممداني على أنّ "قطف الزيتون ليس أمرًا غير شرعي، لكن الاحتلال هو غير الشرعي".

كذلك، أكّد ممداني أنّ "حكومة الاحتلال نفسها التي تواصل احتجاز سكان نيويورك ارتكبت إبادة جماعية مروِّعة بحق الفلسطينيين"، مبيّنًا أنّها "قتلت أكثر من 74 ألف شخص خلال السنوات القليلة الماضية".

وقال ممداني: "يجب أنْ ينتهي احتجاز سكان نيويورك، ويجب أنْ ينتهي الاحتلال، ويجب أنْ تنتهي الإبادة الجماعية".

جدير ذكره أنّ ممداني دعا، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2026، إلى "اعتقال نتنياهو في نيويورك"، مؤكّدًا أنّه "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروِّعة للشعب الفلسطيني".

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