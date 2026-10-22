تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة لليوم الـ380 على التوالي، بسلسلة اعتداءات جديدة بشنّ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

هذا؛ وأفادت المعطيات الواردة من القطاع باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفقًا لهذه المعطيات فقد استشهد الفلسطينيان علاء إرشي وخضر أبو سرية، وأصيب آخرون جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت دراجة كهربائية قرب شارع الصناعة في مدينة غزة، في الليلة الماضية.

في جنوب القطاع، استشهد القيادي في لجان المقاومة الشعبية رمضان أبو شحادة (59 عامًا) إثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة مُسيّرة للعدو "الإسرائيلي" في منطقة المواصي ببلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، ما أسفر أيضًا عن إصابة فلسطيني آخر.

كما استشهد الطفل عبد الرحمن عوض متأثرًا بجروح كان قد أصيب بها قبل يومين في استهداف "إسرائيلي"، في منطقة شارع الجلاء في مدينة غزة. أسفر الاستهداف ذاته عن استشهاد فلسطيني آخر، فيما لا يزال والد الطفل يتلقى العلاج من جروح أصيب بها في هذا الاعتداء.

في فجر اليوم، أصيب أربعة فلسطينيين جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين، داخل مدرسة مصطفى حافظ، في منطقة المعسكر غربي خان يونس.

في مدينة غزة، قصفت مروحيات الاحتلال شقة سكنية فارغة خلف التاج مول في حي الرمال ومنزلًا لعائلة المصري سبق استهدافه، قرب دوار أبو علبة، في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة. كما نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عملية نسف لما تبقى من منازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كذلك أدت الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية"، منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى ارتقاء 1,534 شهيدًا، وإصابة 5,486 آخرين بجروح مختلفة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 841 شهيدًا.

استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة في غزة؛ ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولغاية اليوم، إلى 74,494 شهيدًا، و175,604 مصابًا.

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