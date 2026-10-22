شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، الخميس، تصعيدًا ميدانيًا تمثّل في قصف مدفعي وغارات جوية وتفجيرات، بالتزامن مع تحركات لآليات ودبابات "إسرائيلية" عند أطراف بلدة الهبارية.

واستهدف القصف المدفعي فجرًا وادي زبقين ووادي نحلة الواقع بين بلدتي شقرا ومجدل سلم، إضافة إلى بلدة كفرتبنيت، فيما نفّذت القوات "الإسرائيلية" تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية، وسُجل تحرك لآلياتها داخل البلدة.

وفي محيط الهبارية، استهدف قصف مدفعي أطراف البلدة، تلاه تقدم قوة معادية باتجاه المنطقة. وتقدمت أربع دبابات نحو منطقة نبع الخوخ، وثلاث دبابات أخرى باتجاه منطقة جلالي الغزلان عند أطراف البلدة.

كما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري، فيما شن الطيران الحربي المعادي غارة على أطراف كفرتبنيت، وأخرى على أطراف بلدة القنطرة. كذلك نفذ العدو تفجيرين في بلدتي بني حيان وطلوسة، وتفجيرين آخرين في بني حيان ومركبا.

وفي تطور آخر، انفجرت مسيّرة "إسرائيلية" معادية على سطح أحد المنازل في بلدة ميفدون، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية بالقرب من قارب صيد قبالة منطقة العامرية.

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