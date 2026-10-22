بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم

شنَّ العدوُّ السعوديُّ المجرمُ خلالَ عدوانِه وتصعيدِه الأخيرِ منذُ 100 يومٍ أكثرَ من 2900 غارةٍ جويةٍ وصاروخٍ استهدفَ بها الأعيانَ المدنيةَ في بلدِنا العزيزِ ومرتکبًا من خلالِها عشراتِ الجرائمِ مخلفًا بذلك أكثرَ من 562 شهيدًا وجريحًا جلُّهم من النساءِ والأطفالِ

وفي إطارِ الردِّ على هذا العدوانِ والتصعيدِ الكبيرِ على بلدِنا وشعبِنا

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ خلالَ الـ48 ساعةً الماضيةَ أربعَ عملياتٍ عسكريةً نوعيةً وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ

الأولى استهدفت مبنى وزارةِ الدفاعِ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ.

الثانيةُ استهدفت مطارَ فهدٍ الدوليَّ بالدمامِ وأدت إلى تعطلِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ.

الثالثةُ استهدفت شركةَ أرامكو في ينبعَ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى نشوبِ حريقٍ في الموقعِ المستهدفِ.

أما العمليةُ الرابعةُ فقد استهدفت مطارَ أبها الدوليَّ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ تهديدَ العدوِّ السعوديِّ باستهدافِ القبائلِ اليمنيةِ لن يمرَّ مرورَ الكرامِ وأنهُ في حالِ تورطَ في تنفيذِ هذا التهديدِ فإنَّ عواقبَ ذلكَ ستكونُ عليهِ كارثيةً وغيرَ متوقعةٍ وسنلجأُ إلى خياراتٍ كبرى لم نكن نريدُ اتخاذَها ونحملُه تبعاتِ ما سيترتبُ على ذلكَ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ عملياتِها باتجاهِ العمقِ السعوديِّ دفاعًا عن بلدِنا وشعبِنا وإنها مستمرةٌ في فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ

صنعاءُ 11 جمادى الأولى 1448هـ

الموافقُ 22 أكتوبر 2026م.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

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