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إيران

إيران

صور أقمار صناعية تُظهر اشتعال سفينتين في الخليج عقب استهداف سفن نقل نفطية مخالفة

2026-10-22 16:51
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تُظهر صور أقمار صناعية متداولة سفينتين تشتعلان بالنيران، في مشاهد نُشرت بالتزامن مع إعلان القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف أربع سفن مخالفة، أثناء نقل شحنات نفطية من سفينة إلى أخرى في الجزء الشمالي الأوسط من الخليج.

ورصدت القوات البحرية الإيرانية السفن الأربع وتعقبتها بعد عبورها مسارات غير قانونية، قبل اكتشافها أثناء نقل الشحنات النفطية بين السفن واستهدافها بالتزامن، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وكان البيان قد أشار أيضًا إلى تعرض ثلاث سفن أخرى لحوادث وحرائق في غرب مضيق هرمز خلال الليلة السابقة، إثر اصطدامها بألغام بحرية.

الكلمات المفتاحية
الخليج السفن حرس الثورة الاسلامية ايران
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