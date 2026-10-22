في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي والوقوف إلى جانب العائلات المتعففة، تسلّمت جمعية «قولنا والعمل»، بالتعاون مع جمعية «وتعاونوا»، مجموعة من المساعدات العينية، شملت ثيابًا ومواد غذائية واحتياجات أساسية أخرى، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من أعباء معيشية إضافية تثقل كاهل الأسر الأكثر حاجة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها جمعية «قولنا والعمل» لرعاية العائلات المتعففة في بلدة برالياس وقرى الجوار، على أن يجري توزيع المساعدات خلال الأيام المقبلة على العائلات المسجّلة لدى الجمعية والتي تحظى برعايتها بصورة دائمة، بما يسهم في تلبية جانب من احتياجاتها الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها.

القطان: واجبنا الوقوف إلى جانب أهلنا

وأكد رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان أن الجمعية تواصل أداء دورها الاجتماعي والوقوف إلى جانب العائلات المتعففة، انطلاقًا من شعارها «حيث يجب أن نكون سنكون»، مشيدًا بالتعاون مع جمعية «وتعاونوا»، ومثمنًا جهود رئيسها الحاج أبو الفضل شومان في العمل الاجتماعي والإنساني على مستوى لبنان، بعيدًا عن أي تمييز بين الطوائف والمذاهب والمناطق.

ولفت إلى أن الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان، في ظل الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة، ولا سيما في الجنوب، تزيد من أهمية التضامن بين اللبنانيين، معتبرًا أن تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها في خدمة المواطنين يضاعف الحاجة إلى المبادرات الاجتماعية والتعاون بين المؤسسات والجمعيات، بما يعزّز التكافل الاجتماعي ويكرّس الوقوف إلى جانب العائلات الأكثر حاجة.

وتجسّد هذه المبادرة أهمية التعاون بين المؤسسات والجمعيات الاجتماعية لاسيما بين "قولنا والعمل" وجمعية "وتعاونوا" في مساندة العائلات الأكثر حاجة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، على أمل أن تسهم المساعدات في تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة وتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.

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