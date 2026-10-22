كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

عربي ودولي

دعمًا لطالبات آذربيجان.. وقفات تضامنية لمدارس وجامعات العراق
عربي ودولي

دعمًا لطالبات آذربيجان.. وقفات تضامنية لمدارس وجامعات العراق

2026-10-22 21:18
24

نظمت مدارس وجامعات عراقية في عدد من المدن والمحافظات، وقفات احتجاجية تضامنية مع الطالبات والمعلمات المحجبات في آذربيجان، بعد قرار الحكومة الآذربيجانية منعهن من دخول المدارس والجامعات بزيهن الإسلامي الشرعي.

وعبر مدرسون ومدرسات وطلبة وطالبات عن استنكارهم واستهجانهم لمثل هذه القرارات الظالمة التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية، فضلًا عن تناقضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرين أنها تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي في آذربيجان وعموم العالم الإسلامي، رافضين هذا العمل الذي يحد من الحرية الشخصية للإنسان المسلم، والحق الذي كفلته جميع الدساتير والقوانين العالمية.

في الوقت ذاته، أكدت طالبات ومدرسات من اللواتي شاركن في الوقفات التضامنية، أن الحجاب هو فرض شرعي على كل مسلمة، وهو ليس مجرد غطاء للرأس، وإنما حق للمرأة العفيفة، وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأن انتزاعه من المرأة يعد انتهاكًا لحقوقها ومسًّا بكرامتها الشخصية.

بموازاة ذلك، أعلنت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية موافقتها على دعوة الطالبات الآذربيجانيات المحجبات للدراسة في الجامعات العراقية ضمن قنوات القبول الدراسي، ومبادرة "ادرس في العراق" المعتمدة بما فيها قناة المنحة المجانية.

على الصعيد ذاته، أعلن النائب الثاني لمحافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، استعداد المحافظة لاستقبال ألف طالبة آذربيجانية في مدارسها، مؤكدًا أهمية التضامن مع الطالبات ومساندتهن في مواجهة الممارسات التي تستهدف مبادئهن وقيمهن. ودعا محبوبة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمواجهة الأنظمة التي تحارب هذه المبادئ، والعمل على ترسيخ قيم التسامح واحترام الحقوق والحريات.

الكلمات المفتاحية
العراق الجامعات
إقرأ المزيد
المزيد
دعمًا لطالبات آذربيجان.. وقفات تضامنية لمدارس وجامعات العراق
دعمًا لطالبات آذربيجان.. وقفات تضامنية لمدارس وجامعات العراق
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
الإعلام الحربي اليمني يوثّق استهداف تحشيدات سعودية بطائرات
الإعلام الحربي اليمني يوثّق استهداف تحشيدات سعودية بطائرات "شواظ" في محافظة مأرب 
عربي ودولي منذ 5 ساعات
القوات المسلحة اليمنية تنشر تفاصيل 4 عمليات نوعية ضدّ أهداف سعودية
القوات المسلحة اليمنية تنشر تفاصيل 4 عمليات نوعية ضدّ أهداف سعودية
عربي ودولي منذ 6 ساعات
ديمقراطيون يقاضون إدارة ترامب بسبب ضغوط لإزالة ناخبين من السجلات
ديمقراطيون يقاضون إدارة ترامب بسبب ضغوط لإزالة ناخبين من السجلات
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
دعمًا لطالبات آذربيجان.. وقفات تضامنية لمدارس وجامعات العراق
دعمًا لطالبات آذربيجان.. وقفات تضامنية لمدارس وجامعات العراق
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
عراقجي: 3 جولات من المفاوضات انتهت جميعها بالحرب.. الملف النووي مجرد ذريعة
عراقجي: 3 جولات من المفاوضات انتهت جميعها بالحرب.. الملف النووي مجرد ذريعة
إيران منذ يوم
نينوى تسلّم رفات47 شهيدًا من القوات الأمنية إلى ذويهم
نينوى تسلّم رفات47 شهيدًا من القوات الأمنية إلى ذويهم
خاص العهد منذ يومين
جهود عراقية للتقريب بين إيران وجيرانها الخليجيين
جهود عراقية للتقريب بين إيران وجيرانها الخليجيين
خاص العهد منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة