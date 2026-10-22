نظمت مدارس وجامعات عراقية في عدد من المدن والمحافظات، وقفات احتجاجية تضامنية مع الطالبات والمعلمات المحجبات في آذربيجان، بعد قرار الحكومة الآذربيجانية منعهن من دخول المدارس والجامعات بزيهن الإسلامي الشرعي.

وعبر مدرسون ومدرسات وطلبة وطالبات عن استنكارهم واستهجانهم لمثل هذه القرارات الظالمة التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية، فضلًا عن تناقضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرين أنها تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي في آذربيجان وعموم العالم الإسلامي، رافضين هذا العمل الذي يحد من الحرية الشخصية للإنسان المسلم، والحق الذي كفلته جميع الدساتير والقوانين العالمية.

في الوقت ذاته، أكدت طالبات ومدرسات من اللواتي شاركن في الوقفات التضامنية، أن الحجاب هو فرض شرعي على كل مسلمة، وهو ليس مجرد غطاء للرأس، وإنما حق للمرأة العفيفة، وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأن انتزاعه من المرأة يعد انتهاكًا لحقوقها ومسًّا بكرامتها الشخصية.

بموازاة ذلك، أعلنت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية موافقتها على دعوة الطالبات الآذربيجانيات المحجبات للدراسة في الجامعات العراقية ضمن قنوات القبول الدراسي، ومبادرة "ادرس في العراق" المعتمدة بما فيها قناة المنحة المجانية.

على الصعيد ذاته، أعلن النائب الثاني لمحافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، استعداد المحافظة لاستقبال ألف طالبة آذربيجانية في مدارسها، مؤكدًا أهمية التضامن مع الطالبات ومساندتهن في مواجهة الممارسات التي تستهدف مبادئهن وقيمهن. ودعا محبوبة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمواجهة الأنظمة التي تحارب هذه المبادئ، والعمل على ترسيخ قيم التسامح واحترام الحقوق والحريات.

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