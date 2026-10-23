ردّ وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على تناقضات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، وطالبه بالثبات على موقفه.

وكتب عراقجي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، ردًا على تناقضات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "قبل انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، أكد السيد ماكرون أمام الكونغرس الأميركي أن "فرنسا لن تنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لأننا وقعنا عليها".

وأضاف: اليوم، يدّعي (ماكرون) أنه لطالما عارض "أي نشاط نووي" في إيران.

وختم عراقجي منشوره متوجهًا إلى الرئيس الفرنسي بالقول: "اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!"



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