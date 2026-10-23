كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي مقتل جنديين "إسرائيليين" وإصابة 4 آخرين في عملية فدائية قرب الخليل

إيران

عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!

2026-10-23 07:38
96

ردّ وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على تناقضات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، وطالبه بالثبات على موقفه.

وكتب عراقجي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، ردًا على تناقضات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "قبل انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، أكد السيد ماكرون أمام الكونغرس الأميركي أن "فرنسا لن تنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لأننا وقعنا عليها".

وأضاف: اليوم، يدّعي (ماكرون) أنه لطالما عارض "أي نشاط نووي" في إيران.

وختم عراقجي منشوره متوجهًا إلى الرئيس الفرنسي بالقول: "اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!"
 

الكلمات المفتاحية
فرنسا الجمهورية الاسلامية في إيران الاتفاق النووي الايراني ايمانويل ماكرون الطاقة النووية عباس عراقجي
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 3 ساعات
صور أقمار صناعية تُظهر اشتعال سفينتين في الخليج عقب استهداف سفن نقل نفطية مخالفة
صور أقمار صناعية تُظهر اشتعال سفينتين في الخليج عقب استهداف سفن نقل نفطية مخالفة
إيران منذ 16 ساعة
بالفيديو: مشاهد للمرة الأولى لخط إنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية
بالفيديو: مشاهد للمرة الأولى لخط إنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية
إيران منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 3 ساعات
القائد العام للجيش الإيراني: لدينا تواجد كثيف في البحر والشاطئ
القائد العام للجيش الإيراني: لدينا تواجد كثيف في البحر والشاطئ
إيران منذ 19 ساعة
عزيزي: لا خيار أمام العدو إلا الهزيمة والتراجع والفرار
عزيزي: لا خيار أمام العدو إلا الهزيمة والتراجع والفرار
إيران منذ 20 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة