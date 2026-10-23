واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانها على قطاع غزة، وخروقاتها لوقف إطلاق النار لليوم الـ 381 على التوالي، فنفذت اليوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026 سلسلة اعتداءات جديدة تمثلت بغارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمنازل، وأسفرت عن ارتقاء شهيدين، وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد لم تعرف هويته بعد، وإصابة آخرين جراء غارة نفذتها طائرة مُسيّرة للاحتلال، استهدفت دراجة هوائية في شارع القبة غربي مدينة خان يونس في جنوب القطاع، فيما الفلسطيني محمود خليل المطوق جراء قصف استهدف منطقة جباليا البلد شمالي غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، كما أطلقت قوات الاحتلال النار شمال شرقي مخيم البريج وسط غزة، فجر اليوم.

وشهدت مناطق شمالي مدينة غزة عمليات نسف جديدة، إذ أقدمت قوات الاحتلال على تفخيخ وتفجير مبانٍ سكنية ومنازل في منطقة تل الزعتر، بالتزامن مع عمليتي نسف لما تبقى من منازل المواطنين شرقي مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,498 شهيدًا و175,616 مصابًا، لافتة إلى أن جثامين آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.



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