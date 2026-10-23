كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

إيران

عراقجي: 11 مليار دولار تكلفة الدفاع عن
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي: 11 مليار دولار تكلفة الدفاع عن "إسرائيل" يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون

2026-10-23 10:34
99

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 11 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين على الدفاع الصاروخي عن الكيان الصهيوني خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبرًا أن العلاقة بين الجانبين باتت "طفيلية أحادية الجانب"، وليست قائمة على المصالح المتبادلة.

وقال عراقجي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "إن واشنطن أطلقت صواريخ اعتراضية للدفاع عن "إسرائيل" بأعداد تفوق ما أطلقته "إسرائيل" نفسها، موضحًا أن هذه النفقات الباهظة يتحملها المواطنون الأميركيون.

وأرفق وزير الخارجية الإيراني تدوينته بجدول يستند إلى تقديرات منشورة بشأن عدد الصواريخ الاعتراضية الأميركية المستخدمة للدفاع عن كيان الاحتلال بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحزيران/يونيو 2026.

وبحسب البيانات الواردة في الجدول، بلغ إجمالي تكلفة هذه العمليات نحو 11 مليار دولار، فيما وصل عدد الصواريخ الاعتراضية المستخدمة إلى 609 صواريخ، شملت أنظمة "SM-2" و"SM-3" و"SM-6" و"باتريوت" و"ثاد".

وشملت الفترات الرئيسية لاستخدام هذه الصواريخ الاشتباكات المرتبطة بـ"إسرائيل" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2024، وحزيران/يونيو 2025، وصولًا إلى الفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى حزيران/ يونيو 2026.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الضرائب عباس عراقجي الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي: 11 مليار دولار تكلفة الدفاع عن
عراقجي: 11 مليار دولار تكلفة الدفاع عن "إسرائيل" يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون
إيران منذ ساعة
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
صور أقمار صناعية تُظهر اشتعال سفينتين في الخليج عقب استهداف سفن نقل نفطية مخالفة
صور أقمار صناعية تُظهر اشتعال سفينتين في الخليج عقب استهداف سفن نقل نفطية مخالفة
إيران منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
عراقجي: 11 مليار دولار تكلفة الدفاع عن
عراقجي: 11 مليار دولار تكلفة الدفاع عن "إسرائيل" يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون
إيران منذ ساعة
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
موقع
موقع "والاه": مساعدة استخباراتية "إسرائيلية" للسعودية في استهداف "الحوثيين" 
عين على العدو منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة