أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 11 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين على الدفاع الصاروخي عن الكيان الصهيوني خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبرًا أن العلاقة بين الجانبين باتت "طفيلية أحادية الجانب"، وليست قائمة على المصالح المتبادلة.

وقال عراقجي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "إن واشنطن أطلقت صواريخ اعتراضية للدفاع عن "إسرائيل" بأعداد تفوق ما أطلقته "إسرائيل" نفسها، موضحًا أن هذه النفقات الباهظة يتحملها المواطنون الأميركيون.

وأرفق وزير الخارجية الإيراني تدوينته بجدول يستند إلى تقديرات منشورة بشأن عدد الصواريخ الاعتراضية الأميركية المستخدمة للدفاع عن كيان الاحتلال بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحزيران/يونيو 2026.

وبحسب البيانات الواردة في الجدول، بلغ إجمالي تكلفة هذه العمليات نحو 11 مليار دولار، فيما وصل عدد الصواريخ الاعتراضية المستخدمة إلى 609 صواريخ، شملت أنظمة "SM-2" و"SM-3" و"SM-6" و"باتريوت" و"ثاد".

وشملت الفترات الرئيسية لاستخدام هذه الصواريخ الاشتباكات المرتبطة بـ"إسرائيل" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2024، وحزيران/يونيو 2025، وصولًا إلى الفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى حزيران/ يونيو 2026.



الكلمات المفتاحية