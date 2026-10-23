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فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
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فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

2026-10-23 10:43
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة شملت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وتخللتها اعتقالات واحتجاز شبان والتنكيل بهم، إلى جانب تفتيش منازل المواطنين.

ففي محافظة رام الله، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت فجر اليوم بلدة سلواد الواقعة في شرق مدينة رام الله، واحتجزت عددًا من الشبان ونكّلت بهم، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وعددًا من البلدات والقرى، بينها قباطية وميثلون ودير أبو ضعيف ويعبد ورمانة، وداهمت منازل عدة خلال اقتحامها المتواصل لبلدة قباطية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم أحمد الصالح، عقب مداهمة منزله في بلدة يعبد، وأطلقت قنابل إنارة في أجواء سهل مرج ابن عامر.

وفي محافظة نابلس، نفّذت قوات الاحتلال عملية اقتحام لمخيم بلاطة، أطلق خلال الجنود الرصاص الحي، من دون أ، يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

طوق أمني في الخليل
وفي محافظة الخليل فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا واسعًا وحصارًا شمل مدينة الخليل وعددًا من القرى المجاورة، في أعقاب العملية الفدائية التي نفذها مقاومان فلسطينيان ضد موقع لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "تيلم.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
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