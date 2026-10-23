أظهر استطلاع للرأي أجرته المحللة السياسية الصهيونية "تل شنايدر" في صحيفة "زمان إسرائيل" قبل أربعة أيام من انتخابات الكنيست، تعادلًا بين كتلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكتلة التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، بواقع 51 مقعدًا لكل منهما، فيما قد يرتفع رصيد كتلة التغيير إلى 55 مقعدًا في حال حصولها على دعم حزب "الاحتياطيين"، الذي تشير التقديرات إلى إمكانية فوزه بأربعة مقاعد، بينما يُتوقع أن تحصل الأحزاب العربية على 14 مقعدًا.

ووفقًا للاستطلاع، تصدّر حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت النتائج بحصوله على 23 مقعدًا، رغم تراجعه بثلاثة مقاعد مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، فيما حلّ حزب الليكود بزعامة نتنياهو ثانيًا بـ21 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد.

وجاء حزب "معًا" بقيادة نفتالي بينيت في المرتبة التالية بـ11 مقعدًا، تلاه حزب "إسرائيل بيتنا" والقائمة المشتركة بتسعة مقاعد لكل منهما. وحصلت أحزاب شاس و"الديمقراطيون" و"يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت" على ثمانية مقاعد لكل منها، فيما نالت الصهيونية الدينية ستة مقاعد، والقائمة العربية الموحدة "راعم" خمسة مقاعد، وحزب "الاحتياطيين" أربعة مقاعد.

في المقابل، لم يتجاوز حزب "عمخا يسرائيل" بقيادة عوفر فينتر نسبة الحسم، إذ حصل على نحو 3% من الأصوات، مقابل نسبة حسم تبلغ 3.25%. أما قائمة "الاحتياطيين" الاقتصادية، بقيادة يوعاز هندل ويرون زليخا، فتجاوزت نسبة الحسم بصعوبة، بحصولها على 3.6% من الأصوات.

على مستوى توزيع الكتل، أظهر الاستطلاع أن مؤيدي نتنياهو يحصلون على 51 مقعدًا، مقابل 65 مقعدًا لمعارضيه، إضافة إلى أربعة مقاعد لحزب "الاحتياطيين". وفي توزيع آخر يأخذ في الاعتبار الأحزاب المختلفة، تتساوى كتلة الائتلاف وكتلة التغيير عند 51 مقعدًا لكل منهما، فيما يحصل "الاحتياطيون" على أربعة مقاعد، و"راعم" على خمسة، والقائمة المشتركة على تسعة مقاعد.

وسُئل المشاركون عمّا إذا كانوا قد حسموا قرارهم بشأن الحزب الذي سيصوتون له يوم الثلاثاء، فأجاب 87% بأنهم اتخذوا قرارهم النهائي، بينما قال 8.4% إنهم ما زالوا مترددين بين أحزاب داخل الكتلة نفسها، وأفاد 2.4% بأنهم لم يحسموا خيارهم بين الكتلتين، فيما قال 2.2% إنهم لا يعرفون لمن سيصوتون.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الذين حسموا خياراتهم، أشار 25.6% من المستطلعين إلى أنهم غيّروا رأيهم خلال الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية، إذ انتقل 19.6% من كتلة إلى أخرى، بينما غيّر 6% تفضيلاتهم بين أحزاب داخل الكتلة نفسها. في المقابل، قال 74.4% إنهم لم يغيّروا رأيهم.

وفي ما يتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي، أظهر الاستطلاع أن 59.6% من المشاركين يرون أنه ينبغي له اعتزال الحياة السياسية إذا فشل في تشكيل حكومة، مقابل 28.8% عارضوا ذلك، فيما قال 11.6% إنهم لا يعرفون.

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