تصدّر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك قائمة أكبر المانحين المعروفين في دورة الانتخابات النصفية الأميركية الحالية، بعدما تجاوزت مساهماته السياسية 445 مليون دولار، وفق تقديرات شبكة "سي إن إن" استنادًا إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، نقلًا عن ممثلين عن ماسك، بأنه أنفق نحو 366 مليون دولار على أنشطة وأهداف سياسية خلال دورة 2025_2026.

وبعد نشر التقرير النهائي للجنة الانتخابات الفيدرالية، قدّرت "سي إن إن" إجمالي مساهمات ماسك بأكثر من 445 مليون دولار، بعدما أضاف 76.8 مليون دولار إلى إنفاقه خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ وُجّه لدعم الجمهوريين ومساعدتهم على الحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب، إلى جانب 33 مقعدًا في مجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون حاليًا على غرفتي الكونغرس.

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