كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي نتنياهو يفشل في إبعاد حزب الحريديين عن منافسته في الانتخابات

عربي ودولي

445 مليون دولار.. رشاوى إيلون ماسك الانتخابية لدعم الجمهوريين
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

445 مليون دولار.. رشاوى إيلون ماسك الانتخابية لدعم الجمهوريين

2026-10-23 11:57
100

تصدّر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك قائمة أكبر المانحين المعروفين في دورة الانتخابات النصفية الأميركية الحالية، بعدما تجاوزت مساهماته السياسية 445 مليون دولار، وفق تقديرات شبكة "سي إن إن" استنادًا إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، نقلًا عن ممثلين عن ماسك، بأنه أنفق نحو 366 مليون دولار على أنشطة وأهداف سياسية خلال دورة 2025_2026.

وبعد نشر التقرير النهائي للجنة الانتخابات الفيدرالية، قدّرت "سي إن إن" إجمالي مساهمات ماسك بأكثر من 445 مليون دولار، بعدما أضاف 76.8 مليون دولار إلى إنفاقه خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ وُجّه لدعم الجمهوريين ومساعدتهم على الحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب، إلى جانب 33 مقعدًا في مجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون حاليًا على غرفتي الكونغرس.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الفساد ايلون ماسك الحزب الجمهوري الانتخابات الأميركية
إقرأ المزيد
المزيد
445 مليون دولار.. رشاوى إيلون ماسك الانتخابية لدعم الجمهوريين
445 مليون دولار.. رشاوى إيلون ماسك الانتخابية لدعم الجمهوريين
عربي ودولي منذ ساعة
دعمًا لطالبات آذربيجان.. وقفات تضامنية لمدارس وجامعات العراق
دعمًا لطالبات آذربيجان.. وقفات تضامنية لمدارس وجامعات العراق
عربي ودولي منذ 16 ساعة
الإعلام الحربي اليمني يوثّق استهداف تحشيدات سعودية بطائرات
الإعلام الحربي اليمني يوثّق استهداف تحشيدات سعودية بطائرات "شواظ" في محافظة مأرب 
عربي ودولي منذ 21 ساعة
القوات المسلحة اليمنية تنشر تفاصيل 4 عمليات نوعية ضدّ أهداف سعودية
القوات المسلحة اليمنية تنشر تفاصيل 4 عمليات نوعية ضدّ أهداف سعودية
عربي ودولي منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
445 مليون دولار.. رشاوى إيلون ماسك الانتخابية لدعم الجمهوريين
445 مليون دولار.. رشاوى إيلون ماسك الانتخابية لدعم الجمهوريين
عربي ودولي منذ ساعة
ديمقراطيون يقاضون إدارة ترامب بسبب ضغوط لإزالة ناخبين من السجلات
ديمقراطيون يقاضون إدارة ترامب بسبب ضغوط لإزالة ناخبين من السجلات
عربي ودولي منذ يوم
"الوطني الحر" يتقدّم بإخبارين بحق "صدي" في ملفّي المولدات وأسعار المحروقات
لبنان منذ يوم
خيارات أميركا في مواجهة إيران: لا شيء يضمن تنازلاً نووياً
خيارات أميركا في مواجهة إيران: لا شيء يضمن تنازلاً نووياً
مقالات مختارة منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة