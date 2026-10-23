ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) في برج البراجنة، توجّه فيها إلى الشعب اللبناني بمختلف طوائفه، قائلًا: "في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ بلدنا لبنان، لا تريد أغلب القوى السياسية بذل أي جهد للنهوض الوطني، أو لمنع أي فتنة قد تطال وجود لبنان وبقاءه، أو لدرء أي عدوان واحتلال عنه. فما تقوم به السلطة التنفيذية ليس إلا مساهمة فعّالة في فتنة تهدّد استقرار لبنان وصيغة وجوده. وبالتالي، فإن هذه السلطة تؤدي دور الموظف الخارجي لضرب الاستقرار الداخلي في لبنان، والتخلّص من أي عدو لـ "إسرائيل" الإرهابية، وتهيئة الظروف الداخلية لاستسلام لبنان الشامل لمصلحة تل أبيب الإرهابية.

واعتبر سماحته أن "هذه السلطة التي تم فرضها بخلفية الحرب الإقليمية الأولى تريد أن تتخلص من العقيدة الوطنية، ومن المواثيق التأسيسية والقدرات السيادية التي تمنع صهينة هذا البلد".

وأكد أن لبنان لن يتصهين حتى لو اجتمعت جيوش العالم عليه. وستبقى المقاومة في هذا المجال هي أكبر وأهم دفاعات لبنان الوطنية، وقال: "السلطة اليوم مع تخليها عن جبهات لبنان، تتخلى أيضا عن مهماتها الاقتصادية والمالية والمعيشية الرئيسية والإنقاذية، وتمارس أسوأ أساليب الغدر والتضليل السياسي والفشل الوطني من دون أي خجل، وتتعمد ذلك لصالح ما تقوم به من صفقات أمنية خطيرة مع "تل أبيب"، وهي كارثة وطنية لم يمر على لبنان مثلها".

وحذر المفتي قبلان "السلطة التنفيذية من الانتحار السياسي والأمني سيما الفتنة الداخلية، التي تطبخها نار الأحقاد، لأن أي فتنة في هذا المجال ستكون أخطر من أم القناب، ومن لا يقتنع أو لن يقتنع بذلك فليتابع اللعب بالنار. ولذلك نصيحة لهذه السلطة أن تكف عن اللعبة القضائية، وعن الخنق الطائفي، لأن كل لبنان وسيادته واستقراره وأمنه الداخلي سيكون كله مهددًا".

وختم متوجهًا "للقريب والبعيد: "لبنان لن يكون إلا للبنانيين، وأي محاولة عملية لصهينته ستدمر لبنان على رؤوس أهله، والعهد حماية لبنان واستقلاله واستقراره وميثاقيته من أي فريق مأجور".

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