بدأ جنود جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات العامة المقررة الثلاثاء المقبل، في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عبر أكثر من 850 مركز اقتراع عسكري، بما يشمل القوات المنتشرة في مناطق العمليات العسكرية على جبهات غزة ولبنان وسورية، قبل أيام قليلة من موعد التصويت العام.

وقال جيش الاحتلال في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن جنوده وقادته شرعوا في التصويت من مواقع مختلفة، تمتد من جبل الشيخ إلى إيلات، ومن الحدود مع لبنان وسورية وصولًا إلى قطاع غزة.

وأوضح أنه جهّز أكثر من 850 مركز اقتراع في مختلف القطاعات العسكرية، لضمان تمكّن العسكريين من ممارسة حقهم في التصويت، بمن فيهم المشاركون في العمليات القتالية خارج الحدود.

ونقل جيش الاحتلال عن مسؤول الانتخابات لديه، من دون تسميته، قوله إن المهمة تتمثل في تمكين جميع العسكريين من ممارسة حقهم في التصويت السري، حتى أثناء أداء المهام العملياتية أو المشاركة في القتال خارج الأراضي المحتلة.

وكان التصويت المبكر للانتخابات العامة قد بدأ الأسبوع الماضي في الممثليات الدبلوماسية لكيان العدو في الخارج.

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