كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي اعتقال 4 عملاء في غزة تلقوا تدريبات في قواعد جيش الاحتلال

عين على العدو

جنود الاحتلال يصوّتون في انتخابات الكنيست من جبهات القتال
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

جنود الاحتلال يصوّتون في انتخابات الكنيست من جبهات القتال

2026-10-23 13:13
68

بدأ جنود جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات العامة المقررة الثلاثاء المقبل، في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عبر أكثر من 850 مركز اقتراع عسكري، بما يشمل القوات المنتشرة في مناطق العمليات العسكرية على جبهات غزة ولبنان وسورية، قبل أيام قليلة من موعد التصويت العام.

وقال جيش الاحتلال في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن جنوده وقادته شرعوا في التصويت من مواقع مختلفة، تمتد من جبل الشيخ إلى إيلات، ومن الحدود مع لبنان وسورية وصولًا إلى قطاع غزة.

وأوضح أنه جهّز أكثر من 850 مركز اقتراع في مختلف القطاعات العسكرية، لضمان تمكّن العسكريين من ممارسة حقهم في التصويت، بمن فيهم المشاركون في العمليات القتالية خارج الحدود.

ونقل جيش الاحتلال عن مسؤول الانتخابات لديه، من دون تسميته، قوله إن المهمة تتمثل في تمكين جميع العسكريين من ممارسة حقهم في التصويت السري، حتى أثناء أداء المهام العملياتية أو المشاركة في القتال خارج الأراضي المحتلة.

وكان التصويت المبكر للانتخابات العامة قد بدأ الأسبوع الماضي في الممثليات الدبلوماسية لكيان العدو في الخارج.

الكلمات المفتاحية
جيش العدو الاسرائيلي انتخابات الكنيست
إقرأ المزيد
المزيد
جنود الاحتلال يصوّتون في انتخابات الكنيست من جبهات القتال
جنود الاحتلال يصوّتون في انتخابات الكنيست من جبهات القتال
عين على العدو منذ 38 دقيقة
نتنياهو يفشل في إبعاد حزب الحريديين عن منافسته في الانتخابات
نتنياهو يفشل في إبعاد حزب الحريديين عن منافسته في الانتخابات
عين على العدو منذ ساعة
آخر استطلاعات العدو: تعادل بين كتلتي نتنياهو وآيزنكوت
آخر استطلاعات العدو: تعادل بين كتلتي نتنياهو وآيزنكوت
عين على العدو منذ ساعة
موقع
موقع "والاه": مساعدة استخباراتية "إسرائيلية" للسعودية في استهداف "الحوثيين" 
عين على العدو منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
جنود الاحتلال يصوّتون في انتخابات الكنيست من جبهات القتال
جنود الاحتلال يصوّتون في انتخابات الكنيست من جبهات القتال
عين على العدو منذ 38 دقيقة
نتنياهو يفشل في إبعاد حزب الحريديين عن منافسته في الانتخابات
نتنياهو يفشل في إبعاد حزب الحريديين عن منافسته في الانتخابات
عين على العدو منذ ساعة
آخر استطلاعات العدو: تعادل بين كتلتي نتنياهو وآيزنكوت
آخر استطلاعات العدو: تعادل بين كتلتي نتنياهو وآيزنكوت
عين على العدو منذ ساعة
تحليل صهيوني: نتنياهو قد يتخلّى عن بن غير ليبقى في السلطة
تحليل صهيوني: نتنياهو قد يتخلّى عن بن غير ليبقى في السلطة
عين على العدو منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة