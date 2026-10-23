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إيران

الأدميرال عظمائي: لم يعد لأميركا مكان في مضيق هرمز
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إيران

الأدميرال عظمائي: لم يعد لأميركا مكان في مضيق هرمز

2026-10-23 13:54
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أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، الأدميرال علي عظمائي، أن القوات الأميركية ابتعدت مسافة تتراوح بين 600 و700 كيلومتر عن مضيق هرمز، لافتًا إلى أن السفن الأمريكية لم تعد تُشاهد في المنطقة.

وجاءت تصريحات عظمائي خلال زيارته عائلات عدد من الشهداء الذين ارتقوا في "حرب رمضان" والأحداث المرتبطة بمضيق هرمز، حيث نقل إليهم تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، وأشاد بتضحيات أبنائهم ودورهم في المواجهة مع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال.

وأشار قائد بحرية الحرس الثوري إلى دور الشهداء في مواجهة أميركا، موضحًا "أن شهداء مضيق هرمز المظلومين خنقوا أميركا المجرمة، وقطعوا أنفاس الكيان الخبيث".

وقال الأدميرال عظمائي: "كان مضيق هرمز يومًا ما خاضعًا لسيطرة قوى مثل بريطانيا وأميركا والبرتغال، أما اليوم، فالأميركيون غير متواجدين في الخليج الفارسي، وقد ابتعدوا مسافة تتراوح بين 600 إلى 700 كيلومتر عن مضيق هرمز، ولم تعد سفنهم تُرى في هذه المنطقة، لم يعد لأميركا مكان في مضيق هرمز".

ورأى أن "هذا الاقتدار هو ثمرة للعناية الإلهية وتضحيات الشهداء"، متوجهًا بحديثه لعائلات الشهداء بالقول: "أنتم عائلات الشهداء، وعائلات الشهداء هم فخرنا، نحن صغار أمامكم جميعًا، وسنظل دائمًا في خدمتكم".

وفي ختام كلمته، شدد الأدميرال عظمائي على جاهزية بحرية الحرس الثوري للتواجد في ميدان الدفاع عن البلاد، وقال: "إذا كانت هناك حرب، فسنكون حاضرين فيها، وأمنيتنا الأخيرة هي الشهادة في سبيل الله".
 

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