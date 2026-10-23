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عربي ودولي

فرنسا تستعدّ لموجة احتجاجات جديدة
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عربي ودولي

فرنسا تستعدّ لموجة احتجاجات جديدة

2026-10-23 14:43
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تستعد شركات ومؤسسات ثقافية ومتاحف في فرنسا لإغلاق أبوابها مطلع الأسبوع، تحسبًا لاندلاع اضطرابات جديدة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة فرض النظام عقب أسبوع من الاحتجاجات التي شهدت أعمال شغب ونهب في عدد من المدن.

ودعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا إلى تنظيم تجمعات احتجاجية يوم السبت، فيما تقدمت حركة "السترات الصفراء"، التي ظهرت عام 2018 لمناهضة المؤسسات التقليدية، بطلب لتنظيم احتجاج في وسط باريس.

ووفق وكالة "رويترز"، من المقرر أن يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون ممثلين عن الطلبة، اليوم الجمعة، لمناقشة خططهم، غير أن الاتحاد أكد أن التجمعات ستُقام رغم القيود المفروضة على التظاهر، متهمًا ماكرون بتقييد حرية الاحتجاج والتراجع عن القيم الجمهورية.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب احتجاجات واسعة اندلعت على خلفية خفض الإنفاق العام والمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وكانت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية قد بدأت الشهر الماضي، اعتراضًا على نقص المعلمين وتردي المرافق.

وألقى ماكرون باللوم على جماعات وصفها بأنها "يسارية متطرفة تحريضية"، وهو ما نفاه حزب "فرنسا الأبية" اليساري. وأكد الرئيس أن الاحتجاجات التي وصفها بغير المشروعة بحسب زعمه ستُحظر خلال الأيام المقبلة، مع السماح للتظاهرات التي تنظمها جهات، بينها النقابات العمالية، بالمضي قدمًا، مع احتمال تغيير مساراتها.

وفرضت السلطات حظر تجول ليليًا في أجزاء من باريس ومدن أخرى عقب أعمال العنف التي شهدتها البلاد، فيما أعلن وزير العدل تنفيذ 2700 عملية اعتقال منذ السبت الماضي. كما حظرت السلطات المحلية جميع الاحتجاجات المقررة السبت في مرسيليا وليون، ثاني وثالث أكبر مدينتين في البلاد.

وفي ظل المخاوف من تجدد الاضطرابات، دعت غرفة تجارة مرسيليا الشركات إلى إغلاق أبوابها السبت، فيما أعلن منظمو معرض "آرت بازل باريس" إغلاقه مطلع الأسبوع، إلى جانب متحف اللوفر ومؤسسة لوي فويتون.

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