وجّه وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش تعليمات بهدم فوري لمبانٍ فلسطينية بزعم أنها مخالفة للقانون، وتقع بمحاذاة موقع العملية التي استهدفت جنودًا للاحتلال في منطقة الخليل بالضفة الغربية.

وبحسب تقارير إعلامية "إسرائيلية"، أصدر سموتريتش، توجيهاته بهدم مجموعة من المباني في محيط موقع الهجوم، مع تحديد ساعات الظهيرة موعدًا لاستكمال عمليات الهدم.

كما دعا سموتريتش إلى خوض معركة عسكرية واسعة في الضفة الغربية، بهدف تفكيك السلطة الفلسطينية ومصادرة الأسلحة والقضاء على المسلحين بحسب زعمه، على غرار العمليات العسكرية التي شهدها قطاع غزة ولبنان.

وأشار سموتريتش إلى أن توقيت تنفيذ هذه الخطوة قد يرتبط بأولويات العمليات العسكرية في غزة ولبنان وإيران.

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