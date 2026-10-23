بارك حزب الله العملية التي نفذها الشهيدان حمودة وفراس الجعبة عند حاجز فرش الهوى في مدينة الخليل، وأدت، بحسب البيان، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أنها تأتي ردًّا على الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان الحزب، في بيان، استمرار مشاريع الاستيطالان والهدم والتجريف في الضفة الغربية والقدس، الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن العملية تمثل ردًّا طبيعيًّا ومشروعًا على جرائم القتل والإبادة والتدمير وتدنيس المقدسات.

وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه من اعتداءات، متمسك بأرضه ومقدساته وحقوقه، ولن يتخلى عنها، مؤكدًا مواصلة المقاومة حتى تحرير الأرض، مهما بلغت التضحيات والأثمان.

كما تقدم حزب الله بالتعزية والتبريك إلى الشعب الفلسطيني وعائلتي الشهيدين، معربًا عن ثقته بأن محاولات العدو لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه ودفعه إلى الاستسلام ستفشل أمام صمودهم وثباتهم وتضحياتهم وتمسكهم بحقوقهم ورفضهم للظلم والطغيان.

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