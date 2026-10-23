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إيران

الحرس الثوري: توقف حركة السفن المخالفة بشكل كامل في هرمز
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إيران

الحرس الثوري: توقف حركة السفن المخالفة بشكل كامل في هرمز

2026-10-23 14:49
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أعلن مسؤول مطلع مقرب من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وقف حركة السفن المخالفة بشكل كامل، عقب تدمير أنظمة الملاحة التي كانت تخدمها واستهداف ثلاث ناقلات نفط أمس الخميس، وتدمير ناقلة أخرى الليلة الماضية.

وحذّر المسؤول من أن استئناف عمليات تهريب النفط سيقابل بإجراءات أكثر فتكًا ضد السفن المخالفة وأنظمة الدعم الفني التابعة لها.

وأردف قائلًا: "أي تدخل جوي جديد للجيش الأمريكي لدعم عمليات تهريب النفط سيواجه ردًا مباشرًا وحاسمًا، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي سيتحمل عواقب هذا التدخل".

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حرس الثورة الاسلامية البحرية الإيرانية
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