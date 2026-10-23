أشار نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حميد رضا حاجي بابائي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى من خلال إثارة الحرب النفسية إلى زعزعة إرادة وقدرات الشعب الإيراني، في حين أثبت الشعب طوال الأشهر الثمانية الماضية أنه يقف بحزم في مواجهة أي تهديد، ولن يتراجع أبدًا.

وفي حديث صحفي الجمعة 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، تطرق حاجي بابائي إلى تهديدات ترامب الأخيرة بالقول: "على مدى 47 عامًا من انتصار الثورة الإسلامية في إيران، واجهنا العديد من التهديدات الأميركية، وخلال الحرب الأخيرة أيضًا، استُخدمت شتى أنواع القنابل والطائرات والمعدات العسكرية ضد بلادنا، لكن أميركا مُنيت بالهزيمة".

وأضاف أن "الرئيس الأميركي هدد مؤخرًا باستخدام "أم القنابل" ضد بلادنا، لكن لتعلم أميركا أنه في حال وقوع أي عدوان عسكري على إيران، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم "أبو الصواريخ" ضد أميركا ومواقعها في المنطقة".

وتطرق نائب رئيس مجلس الشورى إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن هجوم "خشايارشا" على اليونان والإساءة إلى الحضارة الإيرانية، بالقول: "تمتلك إيران سوابق حضارية تمتد لأكثر من 6 آلاف سنة، في حين لا يتجاوز عمر الولايات المتحدة الأميركية 300 عام، وتتمتع إيران بفضل خلفيتها الحضارية بمكانة فريدة في العالم، ومن الأفضل للمسؤولين الأميركيين قراءة التاريخ لكي لا يكذبوا على الأقل بشأن تاريخ إيران".

ووصف حاجي بابائي الشعب الإيراني بأنه من أكثر شعوب العالم عراقة وتجذرًا في الحضارة، مشددًا على أن الشعب الإيراني أثبت خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة أنه يقف بعزة واقتدار بوجه الأعداء ولا ينحني لهم.

وفي إشارة إلى الحرب النفسية التي تشنها أميركا ضد إيران، صرّح قائلًا: "رغم الحرب النفسية التي أثارها الرئيس الأميركي ضد بلدنا، فإن الشعب الإيراني الأبي يتحلى بالوعي واليقظة اللّازمين لمواجهتها، ولن تؤثر هذه الأكاذيب والتهديدات في قوّة الشعب الإيراني وصلابته".

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