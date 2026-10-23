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شهدت ساحة "تجريش" شمال العاصمة الإيرانية طهران عرضًا دعائيًا على هيئة زنزانة سجن، وُضع داخلها مجسّم يرتدي قناعًا يحاكي ملامح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مشهد استقطب أنظار المارة ودفع كثيرين إلى التوقف لالتقاط الصور.

وحمل المجسّم الذي صُمم على هيئة لوحة إعلانية ثلاثية الأبعاد، عبارة باللغة الإنجليزية تقول: "إن عدم مشاهدة هذا المشهد جريمة" (It is a crime not to see this scene)، في إشارة إلى محاكمة رمزية لترامب على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الإيراني.

وتعكس العبارة المكتوبة على اللوحة، الرسالة الرمزية للعمل، والذي يصوّر ترامب خلف القضبان في محاكاة لمحاسبته نتيجة الجرائم التي ارتكبها.

وقد ظهر المجسّم داخل زنزانة تحوي سريرًا ومرافق تشبه تلك الموجودة في السجون، فيما بدا، مرتديًا بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، وهو خلف القضبان أو يمسك بها، في محاكاة لشخصية الرئيس الأميركي، وعُرضت بالقرب منه شاشة تحمل رسائل تندد بـ"جرائم الحرب" الأميركية.

واستقطب المشهد عددًا من المارة الذين توقفوا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، فيما تفاعل بعضهم مع المشهد بالسخرية، وردد آخرون عبارات غاضبة، وأشارت تقارير إلى أن المجسّم أثار اهتمامًا واسعًا في الساحة، وتسبب توافد الراغبين في مشاهدته والتصوير أمامه في ازدحام بالمنطقة.

وترعى بلدية طهران هذا العمل الذي قالت إن الغاية منه تذكير سكان العاصمة بمطلب تحقيق العدالة، ووفق ما أُعلن عن المشروع، فمن المقرر أن يستمر عرضه على مدار الساعة.

ويأتي نصب المجسّم في سياق حملة دعائية إيرانية ضد الجرائم التي ارتكبها العدوان الأميركي والصهيوني بحق الشعب الإيراني باستهداف مواقع مدنية، بينها مدرسة في ميناب وحفل زفاف في سيريك.

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