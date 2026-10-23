أدان مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله الحاج محمد الخنسا بشدة الجريمة الإرهابية التي استهدفت مواطنين أردنيين خلال مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك الأردنية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وقال في بيان "إن هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة بحق الإنسانية، واستباحة حرمة دور العبادة ودماء الآمنين، تأتي في إطار مسلسل الإرهاب الذي عاث قتلًا وإجرامًا في منطقتنا على مدى سنوات، وسعى إلى زرع الفتنة بين أبنائها وضرب أسس التنوع الديني والثقافي الذي تمتاز به منطقتنا".

وتابع "إننا إذ ندين هذا الاعتداء الإجرامي، نتقدم من الشعب الأردني الشقيق، ومن أسر الضحايا بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

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