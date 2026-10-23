أدانت الأمم المتحدة ودول عربية وإسلامية وأجنبية الهجوم الذي استهدف المصلين في كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن الجمعة 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، والذي أسفر عن سقوط 7 ضحايا و34 جريحًا، مؤكدة تضامنها مع الأردن ورفض الإرهاب ومحاولات بث الفتنة والمساس بأمنها واستقرارها.

وأدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الهجوم على كنيسة حمود، قائلًا "غنيّ عن القول إن استهداف دار للعبادة، وفي أثناء مراسم تأبين، أمر بالغ الشناعة"، داعيًا إلى العثور على جميع المسؤولين عن هذا الهجوم ومحاسبتهم.

وفي لبنان، أدان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون الجريمة، ورأى أنّ "هذا العمل الإجرامي، الذي طاول دور العبادة وحرمة الموت والمشيّعين، يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، ويؤكد مجددًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن هدفه ضرب العيش المشترك وبثّ الفتنة بين أبناء المجتمعات المتآخية".

وتواصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مع نظيره الأردني الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان، معربًا عن "إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي".

وأكد سلام "تضامن لبنان الكامل مع الأردن في مواجهة الإرهاب"، مشددًا على أن "استهداف المدنيين ودور العبادة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والدينية، وأن لا شيء يمكن أن يبرّر مثل هذه الأعمال الإجرامية".

بدوره، أدان رئيس مجلس النواب نبيه بري الجريمة الإرهابية، وقال: "إن الاعتداء الذي استهدف موكب تشييع في حرم كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية جريمة إرهابية جبانة ومدانة بكل المقاييس والأعراف والشرائع، وبقدر ما هي استهداف للنفس البشرية التي حرم الله الاعتداء عليها وقتلها، هي عدوان على القيم والمبادئ الإيمانية وفي مقدمها الإسلام المحمدي الأصيل الذي ما هو إلا رحمة للعالمين ودعوة دائمة للتسامح والكلمة الطيبة ونبذ الإثم والعدوان".

كذلك، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، "بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلّين في كنيسة حمود في محافظة الكرك".

وجددت الخارجية اللبنانية "رفضها القاطع وإدانتها لكلّ أشكال الإرهاب والعنف، لا سيّما استهداف المدنيّين ودور العبادة، لما تمثّله هذه الأعمال الإجراميّة من انتهاك صارخ للمبادئ القانونيّة والإنسانية، واعتداء على الحقّ في الحياة وحريّة ممارسة الشعائر الدينيّة".

بدوره، أدان مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله الحاج محمد الخنسا بشدة الجريمة الإرهابية، وقال في بيان: "إن هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة بحق الإنسانية، واستباحة حرمة دور العبادة ودماء الآمنين، تأتي في إطار مسلسل الإرهاب الذي عاث قتلًا وإجرامًا في منطقتنا على مدى سنوات، وسعى إلى زرع الفتنة بين أبنائها وضرب أسس التنوع الديني والثقافي الذي تمتاز به منطقتنا".

من جهته، أدان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان الاعتداء الإرهابي الجبان، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الأردن في مواجهة المحاولات البائسة لشق الصف الأردني، ومعربًا عن ثقته بقدرة السلطات الأردنية على الوقوف سدًا منيعًا في وجه محاولات ضرب استقرار المملكة والمساس بوحدتها والعيش المشترك.

بدوره، أدان التيار الوطني الحر في بيان الاعتداء الإجرامي الذي طاول حرمة دور العبادة وحق الإنسان في ممارسة إيمانه بأمان وحرية.

وأكد التيار أن استهداف المصلين ودور العبادة اعتداء على القيم الإنسانية ومحاولة لضرب العيش المشترك والنسيج الاجتماعي الذي يشكل مصدر غنى للمجتمعات العربية مسلمين ومسيحيين.

إدانات عربية

وتوالت الإدانات العربية، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وقوف الجامعة وتضامنها الكامل مع الأردن في وجه العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك.

وشدد على أن استهداف دور العبادة يشكل عملًا إرهابيًا مرفوضًا وجريمةً مدانةً بكل المقاييس، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والدينية، داعيًا إلى أهمية التمسك بروح الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والوقوف صفًا واحدًا أمام المحاولات الآثمة لبث الفتن والانقسامات ونشر الفوضى.

من جهته، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في تدوينة عبر منصة إكس: "قلوبنا مع أهلنا في (الأردن)؛ إزاء ما تعرضت له إحدى الكنائس في محافظة الكرك من اعتداء إرهابي آثم استهدف الأبرياء الآمنين، في جريمة تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، وتكشف عن تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية والأخلاق".

هذا، وأدانت سورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وأكدت وزارة خارجيتها تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب الأردن قيادةً وشعبًا في مواجهة كل ما يمس أمنه ونسيجه الوطني.

وفي العراق، أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، أعرب خلاله عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف مشيعين، مؤكدًا تضامن العراق مع الأردن وأن "الإرهاب يسعى لبث الفرقة وإثارة الفتنة".

من جهتها، أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح في أثناء مراسم التشييع، مؤكدة تعاطفها وتضامنها الكامل مع الأردن ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، ومجددة رفضها القاطع لاستهداف دور العبادة.

كذلك، أدانت الإمارات بشدة الحادثة، وأكدت وزارة خارجيتها استنكارها الشديد لهذه الأعمال ورفضها الدائم لكل أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف الكنيسة، وأكدت تضامنها مع الأشقاء في الأردن حكومةً وشعبًا ورفضها لكافة الأعمال الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار الأردن.

من جهتها، أدانت قطر بشدة الهجوم، وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع، مشدّدة على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان رفض الكويت القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وتروع الآمنين، مجدّدة تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه في كل ما يتخذه للحفاظ على أمنه واستقراره.

فلسطينيًا، أدان نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ الهجوم، مؤكدًا رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة، ومتقدمًا بالتعازي للملك عبد الله والشعب الأردني.

وفي السياق ذاته، أدانت حركة حماس الجريمة، وأكدت تضامنها مع الأردن قيادةً وشعبًا، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، داعية للشفاء العاجل للمصابين.

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