أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أنه "هناك من يريد الإيقاع بين المقاومة والدولة لكننا لا نريد الوقوع في أي مشكلة مع الدولة"، مشددًا على أن "الجيش والمقاومة توأما حماية السيادة الوطنية والسلم الأهلي والوحدة الوطنية".

وفي مقابلة مع قناة المنار الجمعة 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، اعتبر أن "محاولة ربط محتوى شاحنة ضهر البيدر بالموضوعات الداخلية لشيطنة حزب الله لن تنجح معهم"، لافتًا إلى أن اتصال وزير الخارجية الأميركي ومطالباته هي اعتداء على دستورية مؤسساتنا وتدخّل في الشؤون اللبنانية.

وأوضح النائب علي عمار أن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله في أعلى درجات الصدق والتنسيق، متمنيًا "أن يكف المراهنون عن الرهان على الايقاع بينهما".

وفي ختام حديثه أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أنه "لن يحرر الأرض إلا الخير المتمثّل بالمقاومة".

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