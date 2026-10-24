أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد "مقر خاتم الأنبياء" اللواء علي عبد اللهي أن إيران لن تسمح للسفن الحربية الأميركية بدخول الخليج، لافتًا إلى أنّ القوات المسلحة الإيرانية جعلت البحرية الأميركية عاجزة عن الاقتراب من المياه المحيطة بالخليج والمياه الإقليمية الإيرانية.

وقال عبد اللهي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يحلم بدخول الجيش الأميركي إلى الخليج مرة أخرى"، مضيفًا أن هذا الحلم "سيحمله معه إلى القبر وإلى الأبد". وشدد على أن طهران لن تسمح، تحت أي ظرف وفي أي وقت، للسفن الحربية الأميركية بدخول الخليج.

وفي سياق متصل، اتهم عبد اللهي ترامب بالتناقض في تصريحاته بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ يعلن تدمير المنشآت النووية الإيرانية، بينما يكرر ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وتساءل: "إذا كنتم قد دمّرتم كل شيء، فما معنى تكرار هذه الادعاءات الواهية؟"، معتبرًا أن هذه التصريحات تهدف إلى خداع الرأي العام العالمي، لا سيما الشعب الأميركي.

كما تساءل عبد اللهي عن سبب عدم اقتراب السفن الحربية الأميركية من مضيق هرمز والحدود الإيرانية، إذا كانت واشنطن واثقة من تدمير القدرات العسكرية الإيرانية.

وأكد قائد "مقر خاتم الأنبياء" أن القيادة الإيرانية والشعب والقوات المسلحة عازمون على مواصلة المواجهة، معتبرًا أن استمرارها سيُغرق الولايات المتحدة و"إسرائيل" "في المستنقع الذي صنعته أيديهما"، ومشيرًا إلى أن استراتيجية إيران تقوم على إطالة أمد المواجهة بما يؤدي إلى مزيدٍ من الاستنزاف لخصومها.

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