شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت بـ 24 تشرين الأول 2026، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على الأهالي واعتقال عدد من الفلسطينيين، إلى جانب إخلاء سكان من منازلهم وتحويل مبانٍ سكنية إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني.

قوات الاحتلال تُهجّر العائلات وتهدم المنشآت في الخليل

وقد اقتحمت قوات الاحتلال مناطق واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين وإخلاء عدد منها، بالتزامن مع هدم منشآت وتشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق طرق ومداخل، ضمن عملية عسكرية أعلن الاحتلال أنها ستستمر عدة أيام، عقب عملية إطلاق النار التي وقعت شمالي المدينة وأسفرت عن مقتل جنديين "إسرائيليين" وإصابة أربعة آخرين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها آليات عسكرية وجرافات، عددًا من أحياء الخليل، بينها منطقة دير بحة ودوار الجلدة ومنطقة نمرة، وسط انتشار عسكري مكثف ومداهمات متزامنة لمنازل المواطنين. وأجبرت العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها في منطقة الجلدة، وأخضعت السكان لإجراءات تفتيش واستجواب أمني، بالتزامن مع فرض قيود مشددة على الحركة وإغلاق كل المداخل والطرق المؤدية والرابطة بمدينة الخليل.

وتمركزت قوات الاحتلال أمام مركز الشرطة الفلسطينية في المدينة، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة الجلدة وإطلاق قنابل إنارة في سماء المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حجاي جنوب الخليل، وبلدتي بني نعيم شرق المدينة وبيت أمر شمالها، وبلدة صوريف شمال غرب المحافظة.

وفي سياق الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس عائلة النتشة، الحاج نبيل النتشة، وعضو مجلس بلدية الخليل السابق، المحامي عبد الكريم فراح، كما اعتقلت النائب حاتم قفيشة ونجله أنس، عقب مداهمة منزلهما، والصحفي مصعب قفيشة بعد اقتحام منزله في المدينة.

وفي سياق التصعيد، شرعت قوات الاحتلال بهدم منشآت خلال العملية العسكرية المتواصلة، في وقت وسّعت فيه انتشارها في الأحياء المستهدفة، وسط مخاوف الأهالي من اتساع عمليات المداهمة والإخلاء وما يرافقها من أضرار مادية ومعاناة للسكان.

وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية تفتيش واسعة في المنطقة التي انطلق منها منفذا عملية إطلاق النار. كما تحدث عن تخصيص ثلاثة منافذ لخروج السكان من المنطقة المستهدفة، مع إخضاعهم للتفتيش والاستجواب الأمني.

وفي السياق، أعلنت بلدية الخليل حالة الطوارئ وفتح مراكز الإيواء لاستقبال مئات العائلات التي أجبرتها قوات الاحتلال على إخلاء منازلها قسرًا.

مداهمات واسعة في نابلس

وفي نابلس، شمالي الضفة الغربية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من حاجز صرّة، وانتشرت في عدد من المناطق والأحياء، بينها شارع التعاون، ونابلس الجديدة غرب المدينة، وحي خروبة، وحي رفيديا، وحي رأس العين عبر حاجز الطور، وشارع المريج، وحي التعاون الأوسط وشارع تل.

وداهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي التعاون الأوسط واعتقلت شابًا، كما اقتحمت منزلًا قرب مدرسة كمال جنبلاط في حي رفيديا، واعتقلت مواطنًا خلال اقتحام حي المخفية.

كذلك، حوّلت بناية سكنية في حي النور غرب المدينة إلى مركز للتحقيق الميداني، فيما داهمت مخزنًا داخل عمارة سكنية في شارع تل، وصدمت آلية عسكرية مركبة خلال اقتحام حي رفيديا.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قريوت وبورين، وواصلت اقتحام بلدتي قريوت وجالود ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، كما أطلقت قنابل إنارة في سماء المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة.

اقتحامات في جنين وطوباس ورام الله

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وأطلقت قنابل إضاءة في أجوائها، كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب المدينة وبلدة برقين غرب جنين.

أما في محافظة طوباس، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت منازل المواطنين، بالتزامن مع اقتحام بلدتي عقابا وطمون، ومداهمة أحد المنازل في طمون.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله وحي الإرسال في المدينة، واعتقلت شابًا عقب مداهمة منزله، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله وشنّت حملة اعتقالات داخله.

إطلاق نار واقتحامات في بيت لحم وطولكرم وقلقيلية والقدس

وفي محافظة بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، كما أطلقت قنابل الصوت بكثافة خلال اقتحام بلدة بتير غربها.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال المحافظة، وداهمت منزلًا وعبثت بمحتوياته.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجزها الشمالي، وواصلت تحركاتها من حي النقار باتجاه الشارع الغربي.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة أريحا وانتشرت في محيط دوار المدينة، فيما امتدت الاقتحامات إلى بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وبلدة بدو شمال غربها.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، وتترافق مع مداهمة المنازل وتنفيذ الاعتقالات والاعتداء على المواطنين.

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