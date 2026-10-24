ارتفعت أسعار النفط، عند التسوية، بأكثر من 3 دولارات، مسجلة أعلى مستوى تسوية منذ ما يقرب من 6 أشهر، بعد أن أثارت ردود القوات المسلحة اليمنية على السعودية مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات ​الطاقة من الخليج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.55 دولارات، أي 3.14%، ‌لتصل إلى 116.72 دولارًا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 نيسان/أبريل الماضي.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.80 دولارات أو 3.8% إلى 103.27 دولارات.

واختتم خام برنت الأسبوع مرتفعًا 6%، بينما أنهى الخام الأميركي الأسبوع بارتفاع 2.3%.

في سياق متصل، قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها أذنت بإجراء عملية مبادلة طارئة لما يصل إلى 400 ألف برميل ​من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في ​البلاد، وذلك للتصدّي لانقطاع في الإمدادات ⁠أثّر على مصفاة "ليك تشارلز" التابعة لشركة "فيليبس 66" في ولاية لويزيانا.



ووصل احتياطي النفط الاستراتيجي بالفعل إلى أدنى مستوى منذ عام 1982 بعد أن لجأ إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل ما تسبّبه الحرب الأميركية على إيران ​من اضطراب في خطوط الإمداد.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات تتبّع السفن أنّ ناقلة تتجه إلى نيويورك محمّلة بأول شحنة من الديزل الروسي منذ اتفاق التصدير المفاجئ بين موسكو وترامب.

وأعلن ترامب عن هذا الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار مساعيه لخفض أسعار الديزل التي ​شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقرّرة الشهر المقبل.



الكلمات المفتاحية