أعلن الحرس الثوري الإسلامي، انفجار ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين إثر اصطدامهما بلغم بحري.

وقالت العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي في بيان: "منذ مطلع اليوم، حاولت ناقلتا نفط عملاقتان مخالفتان العبور عبر مسار غير مصرح به في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، مما أدى إلى اصطدامهما بلغم بحري. وقد تسبب الانفجار في اندلاع حريق هائل وتعطل غرف المحركات تمامًا، مما أدى إلى توقفهما في مكانهما".

وبحسب البيان، تحمل هاتان الناقلتان في المجمل أكثر من 4 ملايين و500 ألف برميل من النفط الخام، وقد جرى التخلي عنهما في الساحل الجنوبي لمضيق هرمز وغادرهما طاقمهما بعد حادثة الاصطدام باللغم البحري.

الكلمات المفتاحية