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فلسطين

حماس: عدوان الاحتلال وتهجير أهالي الخليل لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
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فلسطين

حماس: عدوان الاحتلال وتهجير أهالي الخليل لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

2026-10-24 12:26
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أكدت حركة حماس أن حملة الاحتلال الصهيوني المجرم في الضفة الغربية، وما يرافقها من اقتحامات واعتقالات وهدم للمنازل وإجبار للمواطنين على إخلاء بيوتهم، كما حدث في مدينة الخليل، تمثل امتدادًا للعدوان الإجرامي الذي يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولن تفلح في كسر إرادة الشعب المرابط وتمسكه بأرضه وحقوقه.

ورأت أن سياسات الاحتلال الإجرامية وبطشه وتنكيله تشكل تصعيدًا خطيرًا يستدعي موقفًا وطنيًا جامعًا وتحركًا دوليًا جادًا لوقف هذا العدوان وردع الاحتلال وقادته، الذين يتسابقون على حساب دماء شعبنا.

وتابعت: "نشد على أيدي أبناء شعبنا"، داعية إلى تعزيز مختلف أشكال التكافل والإسناد في ظل تصعيد الاحتلال. 

وختمت: "سيبقى شعبنا الفلسطيني صامدًا ثابتًا، متمسكًا بأرضه وحقه في الحرية والكرامة، ولن تجلب حملات الاحتلال ومستوطنيه المجرمين وتصعيدهم ضد أبناء شعبنا إلا مزيدًا من الغضب والتمسك بخيار المقاومة".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية الخليل حماس
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