كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي البستاني تتحدّث عبر "العهد" عن فضيحة لصدّي.. وهذه تفاصيلها

عربي ودولي

تلغراف وغارديان تهاجمان ترامب والجمهوريين
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

تلغراف وغارديان تهاجمان ترامب والجمهوريين

2026-10-24 12:28
122

وجّهت صحيفتا "تلغراف" و"غارديان" البريطانيتان انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشخصيات بارزة في الحزب الجمهوري، متهمتين إياهم بالتساهل مع تجاوزات السلطة، وتغليب المصالح الشخصية والسياسية على القيم الدستورية والإنسانية.

وفي مقال بصحيفة "تلغراف"، يرى الكاتب دومينيك لوسون أن المسؤولية لا تقع على ترامب وحده، بل تشمل سياسيين جمهوريين غيّروا مواقفهم السابقة تجاه روسيا والحرب في أوكرانيا، سعيًا للحفاظ على نفوذهم أو خشية التعرض لانتقام الرئيس.

ويستشهد لوسون بتحوّل مواقف وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي سبق أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه رجل عصابات ودافع عن دعم أوكرانيا، قبل أن يدخل في سجالات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن دور إدارة ترامب في تقييد بعض الخدمات الفضائية التي تستخدمها كييف. كما ينتقد مواقف شخصيات جمهورية تراجعت عن انتقاد ترامب رغم اعتراضاتها السابقة على سلوكه السياسي.

ويستعيد الكاتب أيضًا مواقف زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي وصف اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بأنه فعل خطير يستدعي المحاسبة، قبل أن يتراجع عمليًا عن الدفع باتجاه مساءلة الرئيس. ويعزو لوسون هذا المسار إلى الانتهازية والخوف من خسارة النفوذ السياسي.

من جهته، يحذر وزير العمل الأمريكي الأسبق روبرت رايش، في مقال بصحيفة "غارديان"، من أن ما يصفه بالتراجع الأخلاقي في عهد ترامب يتجاوز تضارب المصالح التجارية، ليشمل توظيف المنصب الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية للعائلة والمقربين. ويشير إلى استضافة قمة مجموعة العشرين في نادي ترامب الخاص للغولف بميامي، فضلًا عن مشروعات عائلية في العملات المشفرة والإعلام.

ويتهم رايش الإدارة الأمريكية بتقويض صلاحيات الكونغرس، وتجاوز أحكام قضائية، واستخدام وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي لاستهداف الخصوم السياسيين، إلى جانب تشديد سياسات الهجرة وتأجيج العداء للمهاجرين والمسلمين، وتقليص برامج المساعدات الاجتماعية بالتزامن مع تخفيضات ضريبية يستفيد منها الأثرياء.

كما يحذر من أن حملات الهجرة ومداهمات أماكن العمل والمدارس والمستشفيات، واحتجاز المهاجرين في ظروف قاسية، تعكس اتساع صلاحيات السلطة التنفيذية وتراجع الضمانات القانونية. ويربط صعود ترامب بتراجع الثقة بالمؤسسات واتساع الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة.

ويتفق الكاتبان على أن مواجهة هذه التطورات، وفق قراءتهما، لا تقتصر على المنافسة الانتخابية، بل تتطلب تعزيز المساءلة السياسية واستعادة النزاهة والكرامة الإنسانية ووضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب
إقرأ المزيد
المزيد
تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
عربي ودولي منذ 49 دقيقة
تلغراف وغارديان تهاجمان ترامب والجمهوريين
تلغراف وغارديان تهاجمان ترامب والجمهوريين
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
النفط يسجل أعلى مستوى له
النفط يسجل أعلى مستوى له
عربي ودولي منذ ساعة
فرنسا تستنفر قواتها الأمنية مع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها
فرنسا تستنفر قواتها الأمنية مع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تلغراف وغارديان تهاجمان ترامب والجمهوريين
تلغراف وغارديان تهاجمان ترامب والجمهوريين
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
اللواء عبد اللهي لترامب: عودة قواتكم إلى الخليج ستبقى حلمًا حتى القبر
اللواء عبد اللهي لترامب: عودة قواتكم إلى الخليج ستبقى حلمًا حتى القبر
إيران منذ 4 ساعات
زنزانة لترامب في قلب طهران.. عمل فني يرمز لمحاكمة الرئيس الأميركي على جرائمه
زنزانة لترامب في قلب طهران.. عمل فني يرمز لمحاكمة الرئيس الأميركي على جرائمه
إيران منذ 18 ساعة
نائب رئيس البرلمان الإيراني حول التهديد بـ
نائب رئيس البرلمان الإيراني حول التهديد بـ "أم القنابل": سنستخدم "أبو الصواريخ"
إيران منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة