كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي إيران.. المعضلة الأخلاقية وازدواجية المعايير

عين على العدو

تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين

2026-10-24 12:36
99

كشف موقع "والا" عن تورط كيان العدو الصهيوني بشكل مباشر في تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي للنظام السعودي المجرم في حربه العدوانية على اليمن.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني صهيوني للموقع، فإن كيان العدو يوفر إسنادًا استخباراتيًا مكثفًا للسعودية عبر "وحدة رسم الخرائط 9900" التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية للكيان المسمى "أمان". وتتولى هذه الوحدة المتخصصة في الاستخبارات البصرية وتحليل صور الأقمار الصناعية مهمة جمع المعلومات الحساسة وبناء بنك أهداف تكتيكي وعالي الجودة، يتم توظيفه لتغذية آلة القتل والدمار وتوجيه الضربات ضد البنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني. 
 
ووفقًا لموقع "والا"، فإن هذا الانكشاف العلني لطبيعة الارتباط الوثيق بين الرياض و"تل أبيب" ينسف كل الادعاءات السابقة، ويضع حجم التنسيق الأمني والعسكري في نصابه الحقيقي، كاشفًا أن استهداف اليمن أصبح جزءًا من منظومة عدوانية عالمية تشارك فيها المؤسسة الاستخباراتية الصهيونية بكل ثقلها التقني والبشري لمواجهة أحرار اليمن وإسناد مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة.

وفي تأكيد إضافي على طبيعة هذا التعاون، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول أمني صهيوني، في تقرير نشرته في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الاستخبارات العسكرية الصهيونية تواصل تقديم المساعدة للسعودية في عملياتها ضد القوات المسلحة اليمنية، عبر وساطة أمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يخدم المصالح الصهيونية، من خلال إضعاف القدرات العسكرية اليمنية ومراقبة أساليب القتال والتكتيكات المستخدمة في المواجهة.

الكلمات المفتاحية
السعودية الكيان الصهيوني اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
عين على العدو منذ 50 دقيقة
جنود الاحتلال يصوّتون في انتخابات الكنيست من جبهات القتال
جنود الاحتلال يصوّتون في انتخابات الكنيست من جبهات القتال
عين على العدو منذ يوم
نتنياهو يفشل في إبعاد حزب الحريديين عن منافسته في الانتخابات
نتنياهو يفشل في إبعاد حزب الحريديين عن منافسته في الانتخابات
عين على العدو منذ يوم
آخر استطلاعات العدو: تعادل بين كتلتي نتنياهو وآيزنكوت
آخر استطلاعات العدو: تعادل بين كتلتي نتنياهو وآيزنكوت
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
عين على العدو منذ 50 دقيقة
5 شهداء فلسطينيين وقصف مدفعي
5 شهداء فلسطينيين وقصف مدفعي "إسرائيلي" قرب الخط الأصفر في غزّة
فلسطين منذ 4 ساعات
"لبنانيّون ضدّ التطبيع" بشأن الحملة ضدّ قانون مقاطعة "إسرائيل": تتكامل مع العدوان 
لبنان منذ 20 ساعة
القوات اليمنية تستهدف تحشيدات سعودية بطائرات
القوات اليمنية تستهدف تحشيدات سعودية بطائرات "رجوم" المسيّرة في عدّة جبهات
عربي ودولي منذ 20 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة