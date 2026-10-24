كشف موقع "والا" عن تورط كيان العدو الصهيوني بشكل مباشر في تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي للنظام السعودي المجرم في حربه العدوانية على اليمن.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني صهيوني للموقع، فإن كيان العدو يوفر إسنادًا استخباراتيًا مكثفًا للسعودية عبر "وحدة رسم الخرائط 9900" التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية للكيان المسمى "أمان". وتتولى هذه الوحدة المتخصصة في الاستخبارات البصرية وتحليل صور الأقمار الصناعية مهمة جمع المعلومات الحساسة وبناء بنك أهداف تكتيكي وعالي الجودة، يتم توظيفه لتغذية آلة القتل والدمار وتوجيه الضربات ضد البنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني.



ووفقًا لموقع "والا"، فإن هذا الانكشاف العلني لطبيعة الارتباط الوثيق بين الرياض و"تل أبيب" ينسف كل الادعاءات السابقة، ويضع حجم التنسيق الأمني والعسكري في نصابه الحقيقي، كاشفًا أن استهداف اليمن أصبح جزءًا من منظومة عدوانية عالمية تشارك فيها المؤسسة الاستخباراتية الصهيونية بكل ثقلها التقني والبشري لمواجهة أحرار اليمن وإسناد مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة.

وفي تأكيد إضافي على طبيعة هذا التعاون، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول أمني صهيوني، في تقرير نشرته في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الاستخبارات العسكرية الصهيونية تواصل تقديم المساعدة للسعودية في عملياتها ضد القوات المسلحة اليمنية، عبر وساطة أمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يخدم المصالح الصهيونية، من خلال إضعاف القدرات العسكرية اليمنية ومراقبة أساليب القتال والتكتيكات المستخدمة في المواجهة.

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