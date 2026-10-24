كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي للمتأمركين في لبنان... هكذا خذلت واشنطن أذرعها عبر التاريخ

عربي ودولي

فرنسا: احتجاجات ومواجهات مع الشرطة في ليون
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

فرنسا: احتجاجات ومواجهات مع الشرطة في ليون

2026-10-24 14:27
107

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 150 متظاهرًا في مدينة ليون جنوب شرقي البلاد، خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما حاول المشاركون إغلاق الطريق قرب إحدى كليات الجامعة ومركز للشرطة، في منطقة يُحظر فيها التظاهر.

وشارك في الاحتجاج، الذي جرى أمام جامعة ليون 3، عدد كبير من طلاب المدارس الثانوية والجامعات، فيما تدخلت قوات مكافحة الشغب وأطلقت عدة قنابل مسيلة للدموع، ما أدى إلى انعدام الرؤية في الشارع وتفرق المتظاهرين، وسط مخاوف على سلامة المشاركين الذين تقدموا نحو قوات الأمن.

وأكد المحتجون أنهم كانوا يمارسون حقهم في التظاهر، معتبرين أن تجمعهم لم يكن داخل المنطقة المحظورة، التي تبدأ في الجهة الأخرى من المكان. كما أشاروا إلى عدم وقوع أعمال تخريب أو عنف، لافتين إلى أن المشاركين أفسحوا الطريق أمام سيارة إسعاف مرت في المكان، مستنكرين اللجوء السريع إلى الغاز المسيل للدموع.

هذه الأحداث تأتي في سياق احتجاجات تشهدها فرنسا رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة، فيما تُكثّف قوات الأمن إجراءاتها لمنع تكرار أعمال العنف والحرق والنهب التي رافقت تظاهرات مماثلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

الكلمات المفتاحية
فرنسا
إقرأ المزيد
المزيد
فرنسا: احتجاجات ومواجهات مع الشرطة في ليون
فرنسا: احتجاجات ومواجهات مع الشرطة في ليون
عربي ودولي منذ ساعة
تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
تعاونٌ استخباراتي بين كيان العدو والسعوديين لقصف اليمنيين
عربي ودولي منذ 3 ساعات
تلغراف وغارديان تهاجمان ترامب والجمهوريين
تلغراف وغارديان تهاجمان ترامب والجمهوريين
عربي ودولي منذ 3 ساعات
النفط يسجل أعلى مستوى له
النفط يسجل أعلى مستوى له
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
فرنسا: احتجاجات ومواجهات مع الشرطة في ليون
فرنسا: احتجاجات ومواجهات مع الشرطة في ليون
عربي ودولي منذ ساعة
فرنسا تستنفر قواتها الأمنية مع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها
فرنسا تستنفر قواتها الأمنية مع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فرنسا تستعدّ لموجة احتجاجات جديدة
فرنسا تستعدّ لموجة احتجاجات جديدة
عربي ودولي منذ يوم
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
عراقجي يرد على تناقضات ماكرون: اثبت على موقفك يا سيادة الرئيس!
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة