كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي المقاومة الإسلامية في العراق: إغلاق المطارات والمنافذ مع إيران ارتهان لإملاءات أميركا

لبنان

أهالي مخيم البداوي يحيون ذكرى شهيد التصدّي للاحتلال في الجنوب سليمان سليمان 
لبنان

أهالي مخيم البداوي يحيون ذكرى شهيد التصدّي للاحتلال في الجنوب سليمان سليمان 

2026-10-24 16:56
أهالي مخيم البداوي: سنواصل درب الشهيد سليمان حتى تحقيق النصر على الاحتلال
99

تحت عنوان "عهد الدم لا يمحوه الزمن"، وبدعوة من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، نُظِّمت مَسِيرة حاشدة في شوارع مخيم البداوي في الشمال، بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الشهيد سليمان سليمان، أحد أعضاء "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" التابعة للجبهة الشعبية، والذي ارتقى خلال تصدّيه للعدوان الصهيوني على الجنوب في عام 2024.

​شارك في المَسِيرة كوادر وقيادات من الجبهة الشعبية إلى جانب فصائل المقاومة، اللجان الشعبية، الأندية الرياضية، الروابط الأهلية، عائلة الشهيد، وحشد كبير من أهالي المخيم الذين أكّدوا أنهم "سيواصلون درب الشهيد سليمان حتى تحقيق النصر على الاحتلال".  

وانتهت المَسِيرة إلى ضريح الشهيد سليمان، حيث نثر المشاركون الورود وقرأوا الأدعية عند أضرحة الشهداء. 

​وألقى عضو قيادة الجبهة الشعبية، أبو ماهر غنومي، كلمة في ختام المَسِيرة، أكّد فيها "اعتزاز الجبهة العميق بمقاوميها وشهدائها"، مستذكِرًا سيرة الشهيد "أبي عماد" (سليمان) "هذا الفتى الذي جسَّد كبرياء المقاتل الفلسطيني، بأخلاقه العالية، وانضباطه الحاد، وحبه الصادق لأرضه ولرفاقه، ليكون نموذجًا يُحْتَذى ببسالته في الميدان".

وخاطب غنومي الشهيد سليمان قائلًا: "​يا سليمان: سلامٌ لروحك في العلياء، وسلامٌ لكل الشهداء الذين سبقوك والذين يلحقون بك. ستبقى جراحكم أوسمة على صدورنا، ودماؤكم منارة تُنِير درب العودة والمجد والظفر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والعهد هو العهد حتى التحرير، والنصر للمقاومة".

الكلمات المفتاحية
مخيم البداوي جنوب لبنان فلسطين الشهيد سليمان سليمان
إقرأ المزيد
المزيد
أهالي مخيم البداوي يحيون ذكرى شهيد التصدّي للاحتلال في الجنوب سليمان سليمان 
أهالي مخيم البداوي يحيون ذكرى شهيد التصدّي للاحتلال في الجنوب سليمان سليمان 
لبنان منذ ساعة
جمعية قولنا والعمل تنظم وقفة تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
جمعية قولنا والعمل تنظم وقفة تضامنية مع المحجبات في أذربيجان
لبنان منذ 6 ساعات
باستثناء المستشفيات الحكومية.. كهرباء لبنان تقرّر قطع التيار عن المتخلّفين عن الدفع
باستثناء المستشفيات الحكومية.. كهرباء لبنان تقرّر قطع التيار عن المتخلّفين عن الدفع
لبنان منذ 11 ساعة
عمار: الجيش والمقاومة توأما حماية السيادة 
عمار: الجيش والمقاومة توأما حماية السيادة 
لبنان منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
أهالي مخيم البداوي يحيون ذكرى شهيد التصدّي للاحتلال في الجنوب سليمان سليمان 
أهالي مخيم البداوي يحيون ذكرى شهيد التصدّي للاحتلال في الجنوب سليمان سليمان 
لبنان منذ ساعة
العدو
العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على الجنوب.. غارات وقصف مدفعي وتفجيرات
لبنان منذ يومين
ممداني: على الاحتلال الإفراج عن أميركيين احتجزهم خلال مشاركتهم فلسطينين قطف الزيتون 
ممداني: على الاحتلال الإفراج عن أميركيين احتجزهم خلال مشاركتهم فلسطينين قطف الزيتون 
عربي ودولي منذ يومين
"العفو الدولية" تكشف: جامعات بريطانية نسّقت مع الحكومة لقمع التضامن مع فلسطين
عربي ودولي منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة