تحت عنوان "عهد الدم لا يمحوه الزمن"، وبدعوة من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، نُظِّمت مَسِيرة حاشدة في شوارع مخيم البداوي في الشمال، بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الشهيد سليمان سليمان، أحد أعضاء "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" التابعة للجبهة الشعبية، والذي ارتقى خلال تصدّيه للعدوان الصهيوني على الجنوب في عام 2024.

​شارك في المَسِيرة كوادر وقيادات من الجبهة الشعبية إلى جانب فصائل المقاومة، اللجان الشعبية، الأندية الرياضية، الروابط الأهلية، عائلة الشهيد، وحشد كبير من أهالي المخيم الذين أكّدوا أنهم "سيواصلون درب الشهيد سليمان حتى تحقيق النصر على الاحتلال".

وانتهت المَسِيرة إلى ضريح الشهيد سليمان، حيث نثر المشاركون الورود وقرأوا الأدعية عند أضرحة الشهداء.

​وألقى عضو قيادة الجبهة الشعبية، أبو ماهر غنومي، كلمة في ختام المَسِيرة، أكّد فيها "اعتزاز الجبهة العميق بمقاوميها وشهدائها"، مستذكِرًا سيرة الشهيد "أبي عماد" (سليمان) "هذا الفتى الذي جسَّد كبرياء المقاتل الفلسطيني، بأخلاقه العالية، وانضباطه الحاد، وحبه الصادق لأرضه ولرفاقه، ليكون نموذجًا يُحْتَذى ببسالته في الميدان".

وخاطب غنومي الشهيد سليمان قائلًا: "​يا سليمان: سلامٌ لروحك في العلياء، وسلامٌ لكل الشهداء الذين سبقوك والذين يلحقون بك. ستبقى جراحكم أوسمة على صدورنا، ودماؤكم منارة تُنِير درب العودة والمجد والظفر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والعهد هو العهد حتى التحرير، والنصر للمقاومة".

الكلمات المفتاحية