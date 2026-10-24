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القوات اليمنية تستهدف تحشيدات سعودية في
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القوات اليمنية تستهدف تحشيدات سعودية في "معسكر النصر" والقاعدة البحرية في عدن

2026-10-24 18:20
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن أنّ "القوات اليمنية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في ما يُسَمّى "معسكر النصر" والقاعدة العسكرية البحرية في عدن".

وأشار سريع، في بيان، السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى أنّ القاعدة المستهدفة "يُشرِف على تحشيدها وتجهيزها ضباط سعوديون بقيادة الضابط السعودي عميد ركن بدر صلاح الحربي، بهدف الاعتداء على أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة". 

وجدّد سريع "النصح للمخدوعين بعدم الاستجابة للعدو السعودي ليحشدهم بماله المدنَّس إلى محارق الموت لقتال أبناء بلدهم، تحقيقًا لمطامعه الخبيثة اتجاه اليمن العزيز".

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة الخارجية اليمنية من "استمرار النظام السعودي في عسكرة مضيق باب المندب والبحر الأحمر وتحويلهما إلى ساحة حرب".

وأكّدت الخارجية اليمنية، في بيان، السبت، أنّ "الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة، ومن يهددها هو النظام السعودي".

كذلك، شدّدت الخارجية اليمنية على أنّ "استهداف النظام السعودي لفنار جزيرة ميون يُعَدُّ انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية عدن القاعدة البحرية في عدن
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