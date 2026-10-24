استنكرت "هيئة أبناء العرقوب"، السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026، "التحرُّكات والإجراءات التي تنفِّذها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في عدد من المناطق والقرى والبلدات الجنوبية، والتي كان آخرها توغُّلات وتغيير معالم وشق طرقات في بلدات كفرشوبا وشبعا والهبارية وحلتا في العرقوب".

وحذّرت الهيئة، في بيان، من "تكرار التجارب السابقة التي نتج منها احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وسط غياب أو تجاهل من قِبَل السلطات والحكومات المتعاقبة".

ودعت إلى "التحرُّك السريع والعاجل لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا العدوان والتوغُّلات ومحاولات القضم الجديدة للأراضي اللبنانية" .

كذلك، طالبت الهيئة السلطة اللبنانية بـ"وضع هذه الخروقات على جدول أعمال لجنة "الميكانيزم"، لما تشكِّله من خطورة على حركة الأهالي وإمكان الوصول إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلها".

وشدّدت على "ضرورة تحصين الوحدة الداخلية بين اللبنانيين في مواجهة تحدِّيات الاحتلال التي تشكِّل خطورة على مستقبل لبنان وسيادته واستقلاله" .

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