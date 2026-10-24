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إيران

السيد الخامنئي يستقبل الشيخ إجئي: لتعزيز رأس المال الاجتماعي للنظام وضمان الحقوق
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إيران

السيد الخامنئي يستقبل الشيخ إجئي: لتعزيز رأس المال الاجتماعي للنظام وضمان الحقوق

2026-10-24 20:41
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استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية الشيخ محسني إجئي، السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وقدّم الشيخ إجئي لآية الله الخامنئي، في مستهل اللقاء، تقريرًا حول برامج الدورة الجديدة للسلطة القضائية، بما فيها تحديث وثيقة التحوُّل القضائي وتسريع اعتماد الأنظمة الذكية في الأعمال، بهدف تقليص الوقت اللازم للبتِّ في القضايا، وخفض التكاليف، وإتقان الأحكام، وتعزيز نزاهة العاملين في السلطة القضائية.

وأكّد آية الله الخامنئي والشيخ إجئي، خلال اللقاء، "وجوب تعزيز رأس المال الاجتماعي للنظام من خلال بسط العدالة وضمان الحقوق العامة والمكافحة الفاعلة للفساد ومنافذه، والإسراع في البتّ في القضايا بدقة وحزم، وتنفيذ الأحكام في الوقت المناسب وبصورة رادعة، وإحداث تحوُّل شامل وملموس في الجهاز القضائي".

وشدّدا على "أهمية الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في المسائل المهمة، ولا سيَّما الرقابة على حسن تنفيذ القوانين وإجراء عمليات تفتيش مستمرة تساعد على إدارة المنظمات والمؤسسات، والنظر في حالات الامتناع عن أداء الواجبات التي تُفضي إلى جرائم".

كما نبّها إلى "وجوب بذل الجهود والتخطيط للمكافحة الحازمة للجرائم والجنايات وإزالة أسباب المخالفات بالتعاون مع الأجهزة المسؤولة، والجدية في استيفاء الحقوق والتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن جرائم المجرمين الأميركيين والصهاينة".

الكلمات المفتاحية
إيران السيد مجتبى الخامنئي محسني إجئي
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