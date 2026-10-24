يواصل الاحتلال، السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تصعيد عدوانه وحصاره على الضفة الغربية المحتلة وخاصة مدينة الخليل، مواصِلًا تهجير مئات الفلسطينيين من منازلهم بهدف هدمها، فضلًا عن إقامة حواجز عسكرية جديدة للتضييق على الفلسطينيين.

وأجبر الاحتلال عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها في منطقتَيْ الجلدة وعين دير بحة في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت بلدية الخليل، في بيان، إنّ "جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أجبر نحو 1500 فلسطيني من 250 عائلة على النزوح من منازلهم في المدينة منذ (أمس) الجمعة"، محذرةً من أنّ "جيش الاحتلال يعتزم تهجير نحو 2500 فلسطيني آخرين خلال الساعات المقبلة".

وأضافت أنّ "قوات الاحتلال وضعت علامات على المنازل التي أُخْلِيت، ووزَّعت بيانات تطالب العائلات المتبقِّية بمغادرة منازلها من دون اصطحاب مركباتها، في إطار عدوانها المتواصل على المدينة".

وفي السياق نفسه، هدمت جرّافات الاحتلال في منطقة "فرش الهوى" في غرب المدينة مبنى سكنيًا من ثلاث شقق، إلى جانب محال تجارية ومنشآت صناعية، من بينها مصنع للبلاط و"السيراميك" ومحل لقطع غيار السيارات، وجرّفت نحو 7 دونمات.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة، وسط توسُّع العدوان "الإسرائيلي" منذ أمس الجمعة.

حواجز عسكرية جديدة

ونصب الاحتلال بوابة حديدية جديدة على المدخل الرئيس لقرية مركة، وبوابة أخرى على مدخل قرية الزاوية، وثالثة عند محطة "عرابة" في جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إنّ "قوات الاحتلال أقامت حاجزًا عسكريًا في "شارع حيفا" قرب "دوار البيضاوي" في مدينة جنين، وأخضعت المواطنين لتدقيق هوياتهم، ما أعاق حركة تنقُّلهم".

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال حصار الخليل ضمن عملية عسكرية بدأها أمس الجمعة، وتخلَّلها إجبار فلسطينيين على إخلاء منازلهم، حيث فرض الاحتلال إغلاقًا على المدينة عقب عملية بطولية نفّذها فلسطينيان استهدفت حاجزًا "إسرائيليًا"، وأسفرت عن استشهاد منفِّذَيْ العملية ومقتل جنديَيْن "إسرائيليين" اثنين وإصابة 4 آخرين بجراح.

في سياق متصل، أكّدت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، في بيان السبت، أنّها وثَّقت منذ ساعات صباح اليوم 21 اعتداءً نفذّتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد قاطفي الزيتون وأراضيهم في 6 محافظات في الضفة الغربية المحتلة، هي: رام الله والبيرة وسلفيت والخليل وطولكرم ونابلس.

وقالت الهيئة، في بيان: "تنوَّعت الاعتداءات بين إطلاق الرصاص الحي وقنابل غازية، والاعتقال والاعتداء بالضرب، وسرقة ثمار الزيتون ومعدّات القطاف، وتخريب الممتلكات الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها".

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصاعدًا في اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية للاحتلال على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية