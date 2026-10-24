أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنّ "الأعداء لم يتمكّنوا من بلوغ غاياتهم بالرغم من فرضهم للحرب وسعيهم إلى تعطيل حركة البلاد".

وقال بزشكيان، خلال لقائه ممثِّلي أسطول النقل البري ورؤساء جمعيات نقل البضائع والركاب ونخبة سائقين ساهموا في جهود "حرب الـ40 يومًا": "إنّه على الرغم من التوقُّعات التي لم تكن تتنبّأ بهذا المستوى من الصمود أمام حجم الضغوط والتهديدات، إلّا أنّ الوجود الشعبي الفاعل في الميادين، وتَضافُر جهود مختلف الفئات المجتمعية، قد حال دون تحقيق الأهداف التي سعى إليها الأعداء"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

أضاف بزشكيان: "إنّ الاستقرار والصمود اللذان أظهرهما الشعب الإيراني قد أدّيا إلى تحوُّل ملموس في نظرة العديد من دول المنطقة والمجتمع الدولي اتجاه إيران".

وفيما شدّد على أنّ "هذا الإنجاز يمثِّل ثمرة التعاون المشترك بين الشعب والفاعلين الاقتصاديين ومختلف قطاعات الدولة"، أشار الرئيس الإيراني إلى أنّ "استدامة هذا المسار تقتضي مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون والمشاركة الجماعية ذاتها".

وفي حين أشاد بـ"الدور الحيوي الذي اضطلع به أسطول النقل البري خلال "حرب الـ40 يومًا"، أكّد بزشكيان "حتمية تعزيز التضامن الوطني وتفعيل المشاركة الجماعية في مسيرة التنمية".

وتابع قائلًا: "إنّ بناء الوطن يتطلّب تكاتفًا وتعاونًا وثيقًا؛ فبينما تضطلع الحكومة بمسؤولية خدمة الشعب، يساهم الفاعلون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في دعم المواطنين عبر تقديم خدمات تتسم بالمسؤولية".

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