واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع دخول الاتفاق يومه الـ383 إذ نفذ ليلًا سلسلة عمليات نسف لمنازل في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع بالتزامن مع استمرار تفجير المباني في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استشهد خمسة فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي أحدث التطورات الميدانية أطلقت آليات عسكرية "إسرائيلية" النار صباح اليوم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي حصيلة ضحايا الخروقات، استشهدت الطفلة فاطمة البيوك (8 سنوات) متأثرة بإصابتها برصاصة أُطلقت من رافعات تابعة للجيش "الإسرائيلي" شرقي دير البلح في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

كما استشهد إبراهيم أبو غرابة (33 عامًا) برصاص قوات العدو عقب اختطافه من منطقة شرقي بلدة المصدر وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استشهدت الفلسطينية تغريد كراجة برصاص القوات "الإسرائيلية" أثناء وجودها داخل مدرسة الزهراء التي تؤوي نازحين وسط المدينة.

وفي شمال القطاع، استشهدت الفتاة فاطمة أبو اللبن برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل الذهب، فيما أُصيبت امرأة أخرى بجروح بالغة الخطورة في المنطقة ذاتها.

وكان المواطن محمد عنان الرواغ قد استشهد صباح السبت، إثر قصف نفذته طائرات مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1547، فيما بلغ عدد المصابين 5559 إلى جانب انتشال جثامين 842 شهيدًا، وفق وزارة الصحة.

وبحسب البيانات التراكمية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,540 شهيدًا فيما بلغ عدد المصابين 175,678.

وأعلنت وزارة الصحة أنها أضافت 42 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء حتى تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

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